OM Mercato : Le dossier Mandanda relancé à Nice, le SRFC menacé

Publié par Timothée Jean le 27 juin 2022 à 22:41

OM Mercato : Visé par le Stade Rennais, Steve Mandanda pourrait finalement rebondir à l'OGC Nice. Lucien Favre ne ferme pas la porte à son arrivée.

OM Mercato : Lucien relance la piste Steve Mandanda

L’avenir de Steve Mandanda devrait sans doute agiter le mercato estival. Relégué au rang de remplaçant au profit de Pau Lopez, le gardien de but tricolore ne serait pas contre l’idée de quitter l’Olympique de Marseille cet été. Il n’a pas l’intention de revivre une situation compliquée à l’ OM et attendrait la reprise de l’entraînement pour être fixé sur son sort. Le joueur de 37 ans souhaite donc obtenir des garanties sur son temps de jeu. Dans le cas contraire, il devrait aller voir ailleurs.

Conscient de cette situation, le Stade Rennais s’est rapidement positionné sur ses traces. L’entraîneur Bruno Genesio aurait même rencontré le portier de l’ OM en vue d’un éventuel transfert. Et si l’OGC Nice semblait en retrait sur ce dossier, le club azuréen pourrait finalement revenir à la charge pour sa signature. Et pour cause, le nouvel entraîneur des Aiglons, Lucien Favre, souhaite renforcer les cages niçoises. Lors de sa présentation aux médias, le successeur de Christophe Galtier a expliqué qu'il souhaite attirer un nouveau gardien de but à Nice dans les jours à venir. « Je regarde, je vais observer lors des 10 prochains jours. Bulka m'a fait une bonne impression, mais il faut qu'on prenne un autre gardien », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport. Un message suffisant pour la piste menant à Steve Mandanda.

OM Mercato : Steve Mandanda, une cible de longue date

Les dirigeants de l’OGC Nice devront donc trouver un nouveau rempart afin de succéder à Walter Benitez, parti au PSV Eindhoven. Et parmi les pistes étudiées en interne, le nom de Steve Mandanda est régulièrement cité. Depuis l’hiver dernier, le portier marseillais est annoncé vers un transfert au Gym, sans succès. Reste à présent à savoir si les dirigeants niçois passeront à l’offensive dans ce dossier, rien n’est encore acté. Pour le moment, le champion du monde 2018 est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’ OM. Et sa valeur marchande est estimée à environ 1,5 million d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt.