PSG Mercato : Un gros coup du Stade Rennais se confirme !

Publié par Thomas le 29 juin 2022 à 15:05

PSG Mercato : À la recherche d'un défenseur central, le Stade Rennais ciblerait un joueur du Paris SG. Une tendance confirmée par Florian Maurice.

PSG Mercato : Abdou Diallo bientôt au Stade Rennais ?

Diminué en défense centrale depuis le départ de Nayef Aguerd à West Ham, le SRFC se cherche un nouvel homme fort pour son arrière-garde et ne cesse de multiplier ses pistes partout en Europe. Auteur d’une belle saison en championnat, l’équipe de Bruno Genesio voit ses ambitions à la hausse en matière de recrutement et serait tenté par un joli coup du côté du Paris Saint-Germain.

Parmi les pistes chaudes en défense centrale cet été, le Stade Rennais serait très intéressé par les services du Sénégalais Abdou Diallo. En manque de temps de jeu cette saison, l’ancien joueur du Borussia Dortmund se cherche un nouveau point de chute dans un club où il pourra jouer les premiers rôles. Alors que la rumeur d’un intérêt des Rouge et Noir pour le défenseur du PSG prenait de l’ampleur ces dernières semaines, le directeur sportif rennais, Florian Maurice, a confirmé cette tendance en interview.

Interrogé sur le mercato dans l’émission Pleine Lucarne, le directeur sportif a confirmé la piste Abdou Diallo, tout en indiquant d’autres dossiers chauds dans ce secteur de jeu. " Kim Min-Jae (25 ans, Fenerbahçe) ? C’est un joueur que je connais plutôt bien. Il fait partie des idées que j’ai. Il est dans la tranche d’âge, il correspond aux caractéristiques d’un joueur qui a joué dans un bloc haut avec Fenerbahçe. Il fait partie des joueurs que j’apprécie. Kaan Ayhan (27 ans, Sassuolo) ? Je le connais également. Abdou Diallo (26 ans, PSG) ? Il répond aux critères ", a annoncé Florian Maurice.

En parallèle, Abdou Diallo serait sur les tablettes de l'AC Milan, qui le suit avec intérêt depuis plusieurs mois maintenant. À la recherche d'un remplaçant au Danois Simon Kjaer, les Rossoneri aimeraient enrôler le champion d'Afrique sous la forme d'un prêt, une option qui n'est toutefois pas privilégiée par Luis Campos, qui souhaite vendre son défenseur.

Stade Rennais Mercato : Clap de fin pour Wout Faes et Jonathan Clauss

Dans cet entretien dans l'émission Pleine Lucarne, le directeur sportif a également éteint plusieurs rumeurs naissantes concernant la future défense des Rouge et Noir. Annoncé proche du SRFC, le Belge Wout Faes ne rejoindra finalement pas la Bretagne cet été. " Wout Faes (24 ans, Reims) ? Le président de Reims a raison de démentir ", a déclaré Florian Maurice, qui réfute également un intérêt pour Jonathan Clauss (visé par le PSG, l’ OM et l’ OL) et Pape Abdou Cissé (26 ans, Olympiakos). " Je connais le joueur mais il ne fait pas partie de la liste ", déclare le dirigeant de 48 ans au sujet du défenseur sénégalais.