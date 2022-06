OL Mercato : Un milieu de terrain de Lyon file en Grèce

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 18:35

OL Mercato : En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, un joueur qui n’a pas réussi à s’imposer à Lyon, va rebondir dans le championnat grec.

OL Mercato : Pape Cheikh Diop va signer à l'Aris Salonique

Indésirable à l’ OL, Pape Cheikh Diop a passé deux saisons en prêt, d’abord au Celta Vigo (2019-2020), puis à Dijon FCO (2020-2021). Arrivé à l’Olympique Lyonnais en août 2017, le milieu relayeur n’a pas pu s’imposer avec les Gones et part libre de tout contrat. En effet, son bail expire le 30 juin et ne sera pas renouvelé. Il va tenter de rebondir en Grèce. D’après les informations de Olympique et Lyonnais, le joueur de 24 ans devrait s’engager, librement, avec l’Aris Salonique. Il est d'ailleurs déjà présent à Thessalonique. Les images de son arrivée en Grèce ont été postées sur le compte Twitter du club de première division grecque.

OL Mercato : 10 M€ investis sur le Sénégalais, à perte

Pape Cheikh Diop avait été recruté par l’ OL au Celta Vigo, en toute fin du mercato estival 2017. Talentueux et surtout très prometteur avec le club galicien, il avait poussé les dirigeants des Gones a signé un gros chèque de 10 M€ pour son transfert. Mais une fois à Lyon, le milieu de terrain formé en Espagne, à Vigo, n’a jamais trouvé sa place au sein de l’équipe lyonnaise. Prêté à Dijon en août 2020, l’international sénégalais (3 sélections) aurait pu rester en Bourgogne, car son prêt était accompagné d’une option d’achat obligatoire fixée à 5 M€. Sauf que le DFCO a été relégué en Ligue 2 et l’achat obligatoire ne tenait plus.

En cinq ans de contrat sous le maillot de l’ OL, Pape Cheikh Diop a joué seulement 25 matches, sans jamais réussir à satisfaire les attentes des différents staffs techniques qu’il a vu passer, de Bruno Genesio à Peter Bosz, en passant par Sylvinho et Rudi Garcia.