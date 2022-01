OL Mercato : Accord trouvé pour le départ d'un gros flop

Publié par ALEXIS le 21 janvier 2022 à 16:39

En fin de contrat en juin 2022, Pape Cheikh Diop devrait quitter l’ OL cet hiver. Un accord a été conclu avec un club en Grèce.

OL Mercato : Accord avec l'Aris Salonique pour Cheikh Diop

N'entrant pas dans les plans de Peter Bosz, Pape Cheikh Diop était dans le groupe de la réserve de l’ OL en National 2. Il n’a donc pas joué le moindre match avec l’équipe professionnelle cette saison. À cinq mois de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain va rejoindre un nouveau club, en Grèce, précisément l'Aris Salonique. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’international sénégalais (3 sélections) selon les révélations de L’Équipe.

L’accord entre Lyonnais et Saloniciens tournerait autour d'une indemnité de 500 000 € d’après le quotidien sportif. Toutefois, le départ de Pape Cheikh Diop n’est pas encore acté. La source précise qu’il « manque désormais l'accord du joueur de 24 ans, qui n'a pas encore donné son feu vert pour rejoindre la Grèce ».

Une grosse perte financière pour l’Olympique Lyonnais

Si Pape Cheikh Diop part de l’ OL à ce montant, ce serait une grosse perte pour le club rhodanien. Pour deux raisons. Sur le plan sportif, le joueur formé au Celta Vigo n’a pas réussi son intégration à Lyon depuis son arrivée en août 2017. Il n’a pas satisfait les attentes de l’ OL et a été un véritable flop chez les Gones (25 matches, 0 but inscrit). En témoignent ses deux prêts successifs au Celta Vigo (2019-2020) et au Dijon FCO (2020-2021). Sur le plan financier, Jean-Michel Aulas a fait une mauvaise affaire sur le dossier Pape Cheikh Diop, car ce dernier a été acheté 10 millions d'euros à Vigo. Sa cote a chuté jusqu’à 2 M€ selon les chiffres de Transfermarkt.