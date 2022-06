OM Mercato : Bonne nouvelle en vue avec le flop Strootman ?

Publié par Ange A. le 30 juin 2022 à 08:35

OM Mercato : Kevin Strootman poussé vers la sortie

Annoncée depuis plusieurs semaines, la signature de Bartug Elmaz à l’Olympique de Marseille est effective. La venue du milieu turc avait déjà été officialisée par l’ OM. Il ne manquait plus que la signature de son contrat. Laquelle est désormais effective depuis mercredi soir. Le milieu de 19 ans arrive libre en provenance de Galatarasaray où il était en fin de contrat. La pépite turque va évoluer avec la réserve avant de postuler pour une place dans le groupe de Jorge Sampaoli. Alors que Marseille vient de s’offrir un nouveau milieu, le club espère enfin se débarrasser de Kevin Strootman. Indésirable à Marseille, le Néerlandais n’était pas à La Commanderie mercredi pour la reprise des entraînements comme l’assure L’Équipe.

Le nouveau plan de Marseille pour Strootman

L’international néerlandais (46 sélections/3 buts) sort de deux prêts infructueux en Serie A. Cette saison, il était prêté à Cagliari, relégué en deuxième division. Gêné par les pépins physiques, le milieu de 32 ans n’a disputé que 11 rencontres sans se montrer décisif. À un an de l’expiration de son contrat, l’ OM souhaite refourguer l’un des plus gros flops de son histoire. Le club phocéen avait déboursé 25 millions d’euros en 2018 pour signer l’ancien de la Roma.

À défaut d’un transfert de Strootman, le vice-champion de France opterait pour une autre stratégie pour libérer le Néerlandais. Selon But Football, « une résiliation à l’amiable pourrait être envisagée ». Le but pour le club étant de se décharger de l’un des salaires les plus importants de son effectif cet été. Poussé vers la sortie, le joueur formé au PSV totalise 78 rencontres pour 3 buts et 9 passes décisives sous le maillot phocéen.