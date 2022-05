OM Mercato : La stratégie de Longoria pour se séparer d’un milieu

Publié par Timothée Jean le 23 mai 2022 à 22:45

OM Mercato : Confronté à quelques difficultés financières, l’Olympique de Marseille compte se séparer définitivement de l’un de ses milieux de terrain.

OM Mercato : Kevin Strootman vers un départ définitif de Marseille

L’Olympique de Marseille ne sait plus quoi faire de Kevin Strootman. Envoyé à Cagliari sous la forme d’un prêt à Cagliari, le milieu de terrain néerlandais a vécu une saison décevante en Série A. Freiné par de récurrents soucis physiques, le joueur de 32 ans n’a disputé que 11 petites rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. Un bilan statistique assez décevant, insuffisant pour convaincre les dirigeants de Cagliari de lever son option d’achat.

Kevin Strootman devrait donc faire son retour à l’ OM dans les semaines à avenir. Mais le milieu de terrain expérimenté ne devrait pas s’attarder dans la cité phocéenne. Avec un salaire mensuel estimé à environ 550 000 € brut par mois, Kevin Strootman reste un véritable poids pour les finances du club phocéen. Confronté à des soucis économiques, l’ OM compte ainsi se débarrasser lui le plus rapidement possible. Et le président marseillais, Pablo Longoria, aurait déjà un plan bien précis pour se séparer de lui définitivement.

Kevin Strootman vers une résiliation de contrat

RMC Sport explique en effet que la direction de l’ OM étudie la possibilité de rompre le contrat de Kevin Strootman, qui expire en juin 2023. Quelques millions d’euros devraient suffire à l’Olympique de Marseille pour acter son départ définitif dès cet été. Si cela se confirme, l’ancien joueur de l’AS Rome quittera le Sud de la France en tant que jour libre dès cet été. Une fin d’aventure triste pour l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’ OM. En cas de rupture de contrat, où irait Kevin Strootman ? Un retour en Italie n’est pas exclu. Toutefois, rien n’est encore acté dans ce dossier.