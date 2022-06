Stade Rennais Mercato : Un taulier néerlandais se dirige vers le SRFC !

Publié par Thomas le 30 juin 2022 à 10:54

Stade Rennais Mercato : Pour remplacer Alfred Gomis, auteur d'une saison décevante, le SRFC se rapprocherait d'un joli coup à Valence en Liga.

Stade Rennais Mercato : Une nouvelle piste dans les buts se précise

De gros mouvements sont attendus ces prochains jours du côté du SRFC. Le club breton, auteur d’une saison remarquée à l’international, souhaite insuffler une nouvelle dynamique à son effectif, se débarrassant notamment de certains joueurs cet été. Après Jonas Martin, non conservé par Florian Maurice à l’issue de son contrat, les Rouge et Noir cherchent une porte de sortie à leur portier sénégalais, Alfred Gomis. Arrivé en 2020 pour remplacer son compatriote Edouard Mendy, le gardien de 28 ans a peiné à convaincre ses dirigeants cette saison, qui lui cherchent un remplaçant désormais.

Alors que plusieurs noms ont été annoncés ces dernières semaines pour renforcer les buts rennais, comme Steve Mandanda (OM), Fernando Muslera (Galatasaray) ou encore Yann Sommer (Borussia M’Gladbach), un autre joueur se rapprocherait finalement du Roazhon Park. D’après les informations du média Homme Du Match, Jasper Cillessen serait entré dans la short list de Florian Maurice au SRFC et serait même bien parti pour remplacer le portier sénégalais.

En fin de contrat en juin 2023 à Valence, l’international néerlandais est sur le départ en Liga, lui qui sort d’une saison en dents de scie chez les Murcielagos. Blessé pendant plusieurs semaines, l’ancien portier du FC Barcelone a été relégué à un rôle de numéro 2 au profit du jeune Giorgi Mamardashvili. À la recherche d’un nouveau point de chute à un an de la fin de son bail en Espagne, Cillessen serait tenté par le projet sportif du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Alfred Gomis de retour en Italie

À trois saisons de la fin de son contrat chez les Rouge et Noir, Alfred Gomis ne devrait pas s’éterniser dans l’effectif de Bruno Genesio. « Il faut être clair et j’ai été clair avec lui, il sait ce que j’attends et ce que le club attend. L’idée, c’est de trouver une solution, d’aller chercher un gardien. À nous de trouver la meilleure solution pour lui. Je ne peux pas dire qu’il a fait une mauvaise saison. Il a fait une saison moyenne, mais c’est un top mec », expliquait cette semaine le directeur sportif Florian Maurice au sujet de son gardien.D’après Homme Du Match, Gomis devrait retourner dans le championnat italien cet été, où plusieurs clubs le suivent avec attention. Disposant d’un passeport italien, l’ancien joueur du Torino pourrait ainsi faire son retour en Serie A, après deux saisons mitigées au SRFC.