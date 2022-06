Stade Rennais Mercato : Un intérêt confirmé en défense au SRFC

Publié par Timothy le 29 juin 2022 à 12:35

Stade Rennais Mercato : Avec un seul gros départ acté pour le moment, le SRFC démarre ce mercato estival doucement, malgré des priorités à plusieurs postes clés.

Stade Rennais Mercato : Maurice confirme une piste en défense

Depuis l'ouverture du mercato estival, le Stade Rennais a acté un seul départ important, celui du joueur cadre en défense centrale, Nayef Aguerd, qui a pris son envol à West Ham pour l'importante somme de 35 millions d'euros. Un bénéfice conséquent qui va permettre à Florian Maurice, directeur sportif du SRFC, de dénicher deux défenseurs centraux cet été, un vœu souhaité par l'actionnaire François Pinault.

À ce titre, parmi les pistes confirmées par Florian Maurice lui-même lors de l'émission Pleine Lucarne, lundi, on retrouve celle du défenseur central sud-coréen, Kim Min-jae, sous contrat jusqu'en 2025 avec Fenerbahçe. « C’est un joueur que je connais plutôt bien, il fait partie des idées que j’ai. A la fois il a l’âge que je recherche, c’est un joueur qui correspond aux caractéristiques d’un joueur qui a joué dans un bloc haut, car à Fenerbahçe, c’est une équipe dominatrice du championnat. Il sait gérer la profondeur. Il fait partie des joueurs que j’apprécie. »

Si Florian Maurice a botté en touche pour le dossier Kaan Ayhan (Sassuolo), il a néanmoins confirmé qu'Abdou Diallo du PSG « répond aux critères », avant de réfuter les pistes Wout Faes (Stade de Reims), Pape Abou Cissé (Olympiakos) et Jonathan Clauss (Lens).

Stade Rennais Mercato : Bourigeaud finalement prolongé ?

Autre dossier bouillant au Stade Rennais, les éventuelles prolongations ou non de Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré, à qui il reste un an de contrat. Un temps annoncé sur le départ et cité dans les papiers de Leicester et l'AS Rome, l'ancien milieu offensif du RC Lens pourrait finalement prolongé en Bretagne. " J'ai déjà discuté avec lui et son agent pour trouver une solution de prolongation. Il est au club depuis 5 ans. Il a envie d'aller découvrir un autre championnat et une autre culture. Il est important dans notre effectif en tant que joueur expérimenté. On a soumi une proposition, aujourd'hui je n'ai pas de retour positif. Mais ça ne veut pas dire que je n'en aurai pas d'ici la fin du marché. Je n'ai pas fixé de deadline, mais à un moment donné j'aurai besoin de savoir où je vais exactement ", a laissé entendre Florian Maurice sur le plateau de Pleine Lucarne.

En ce qui concerne Hamari Traoré, le directeur sportif du Stade Rennais va s'entretenir avec lui en milieu de semaine prochaine, à son retour de sélection pour évoquer " plusieurs solutions ". Interrogé sur les noms qui circulent actuellement autour du SRFC, Florian Maurice réfute plusieurs pistes au milieu de terrain. Celle d'Ellyes Skhiri de Cologne. " Non. Ce profil-là entre dans une catégorie comme celle de Santamaria et j’ai déjà Santamaria. " Mais aussi celles de Francis Coquelin, " en contacts avec pas mal de clubs français", Bilal Hussein (Solna) et Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance de Tunis). " Ce sont des joueurs que je connais, que j’ai suivi durant la saison et avant. Mais aujourd’hui, ce n’est pas forcément ce profil-là que j’ai identifié ", a-t-il affirmé.