PSG Mercato : Al-Khelaïfi signe un joli deal pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2022 à 11:54

PSG Mercato : Alors que l’été du Paris SG commence à s’emballer, Nasser Al-Khelaïfi vient de frapper un joli coup pour le club de la capitale.

PSG Mercato : L’histoire continue entre le Paris SG et Accor

Nasser Al-Khelaïfi garantit des revenus supplémentaires au Paris Saint-Germain. Alors que le champion de France a dévoilé son nouveau maillot mercredi avec Qatar Airways comme sponsor majeur, Nasser Al-Khelaïfi a officialisé ce jeudi la poursuite du partenariat avec Accor Limited. Après trois ans de présence sur les tuniques des Rouge et Bleu en place de sponsor majeur, la chaîne d’hôtel française cède de l’espace, certes, mais ne rend pas pour autant le tablier.

En effet, le groupe hôtelier reste dans la vie du PSG en devenant désormais le sponsor principal sur les maillots prévus pour les entraînements de club francilien. Les deux entités ont paraphé un nouveau bail jusqu’en 2026. ALL, le programme de fidélité de la marque Accor, s’affichera donc sur la manche des maillots utilisés au Camp des Loges. Une prolongation de contrat saluée au plus haut niveau au Paris SG.

PSG Mercato : Le Paris SG se garantit des revenus supplémentaires

De l’espace ventral sur les maillots, le groupe Accor hérite donc de la tenue des entraînements du Paris Saint-Germain pour une nouvelle aventure couvrant les quatre prochaines saisons. Une prolongation moins coûteuse pour le groupe français, mais qui garantit tout de même des revenus conséquents au champion de Ligue 1. D’où la satisfaction de Marc Armstrong, le responsable du sponsoring au Paris SG.

« En trois ans, nous avons partagé des émotions inoubliables sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui, nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre aventure afin de continuer à surprendre et à ravir la famille PSG x ALL », a déclaré le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi. Pour rappel, pendant trois ans, le nouveau programme de fidélité d’Accor, ALL, a bénéficié d’une visibilité majeure sur le maillot des joueurs du PSG. Le contrat portait sur un engagement annuel proche de 60 millions d’euros annuels.