Juventus Mercato : Une star de Paris vers la Juve, les détails du contrat

Juventus Mercato : Laissé libre par le Paris SG, Angel Di Maria s'apprête à s'envoler en Serie A en signant un contrat à la Juve.

Juventus Mercato : Un contrat d'un an attend Angel Di Maria

Juventus Mercato : Une recrue importante pour la Vieille Dame















Il ne reste que quelques détails à régler entreet la Juventus avant que ce dernier ne foule la pelouse du Juventus Stadium la saison prochaine selon la Gazzetta dello Sport. L'ancien joueur du PSG devrait passer sa visite médicale et signer un contrat d'un an, jusqu'en juin 2023, dans les prochains jours, avant de terminer sa carrière là où il l'a commencé à Rosario Central, dont l'entraîneur n'est autre que Carlos Tévez.Un contrat qui a un air de déjà vu. En 2013, Carlos Tévez signait un contrat d'un an chez les Bianconeri, par la suite prolongé d'un an, avant de retourner en Argentine pour finir sa carrière à Boca Juniors. La Vieille Dame souhaitait recruter "El Fideo" pour deux ans, afin de bénéficier des avantages fiscaux du décret de croissance. L'Argentin a néanmoins refusé afin de passer une dernière année sur le sol européen à la Juventus qui lui aurait fait une place de choix dans l'effectif.aura une place fondamentale dans l'effectif de Massimiliano Allegri et pourra marquer de son empreinte son passage à la Juventus comme son prédecesseur Carlos Tévez. L'ailier star du PSG devra se servir de ses capacités d'excellent passeur pour mettre en valeur l'avant-centre serbe, Dusan Vlahovic, et guider vers le haut niveau le jeune joueur de 19 ans. Autre importance, il pourra accorder le temps nécessaire à Federico Chiesa de se remettre de sa lourde blessure au genou. "El Fideo" aura donc fort à faire la prochaine saison pour guider la Vieille Dame jusqu'au titre.