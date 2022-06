Barça Mercato : C'est confirmé, deux superbes signatures actées !

Publié par Thomas le 30 juin 2022 à 21:04

Barça Mercato : Toujours à l'affût des très bons coups sur le marché des transferts, le FC Barcelone a bouclé deux venues cet été.

Barça Mercato : Christensen et Kessié ont signé

Le FC Barcelone devrait grandement faire parler de lui cet été. Très discret l’année dernière en termes de signatures à cause notamment d’une crise financière historique, le club catalan compte offrir une nouvelle dynamique à son effectif, en recrutant plusieurs joueurs de haut standing à des postes clés. En attendant un accord pour Robert Lewandowski, le Barça a déjà acté deux signatures au milieu et en défense.

Dans les petits papiers du FC Barcelone depuis le début de l'année, les signatures de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea) seraient bouclées depuis plusieurs semaines, comme le révèle ce jeudi le journaliste Fabrizio Romano. " Franck Kessié et Andreas Christensen ont tous deux leurs papiers signés avec Barcelone. Les contrats sont prêts, le Barça avait annoncé à leurs agents il y a des semaines qu’il n’y aurait aucun problème ", dévoile l’insider italien avant de rajouter que l’officialisation ne serait " plus qu’une question de temps ".

Dans le même temps, Matteo Moretto annonce sur Twitter que la présentation officielle de Franck Kessié a été fixée entre le 7 et 8 juillet. Tous les deux libres sur le marché cet été, Kessié et Christensen viendront renforcer l’effectif barcelonais, qui devrait en parallèle connaître plusieurs gros départs.

Barça Mercato : Umtiti et Lenglet en passe de quitter Barcelone

Le grand ménage est en marche chez les Catalans qui prévoient une véritable refonte de leur effectif. Jugés indésirables par Xavi, les Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet seraient sur le point de quitter le Camp Nou. Le champion du monde 2018, annoncé proche de l’OL et de l'OGC Nice, serait en discussion avec le Stade Rennais pour un prêt cet été. Le second en revanche connaît déjà son futur club.

D’après les informations de Fabrizio Romano, Clément Lenglet serait très proche de s’engager à Tottenham, après plusieurs contacts concluants entre Joan Laporta et Daniel Levy. L’ancien joueur du FC Séville aurait donné son accord pour rejoindre les Spurs sous la forme d'un prêt où il retrouverait un temps de jeu conséquent. L’opération pourrait se finaliser avant la fin de la semaine.