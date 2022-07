PSG Mercato : Après Vitinha, une grosse signature bouclée en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2022 à 05:05

PSG Mercato : Alors que Vitinha passe sa visite médicale avec le Paris SG, Luis Campos serait également sur le point de boucler un renfort en attaque.

PSG Mercato : Après Vitinha, Campos accélère pour un attaquant

Après Danilo Perreira et Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain est sur le point d’enregistrer l’arrivée d’un troisième international portugais dans ses rangs. Selon plusieurs sources concordantes, le milieu de terrain du FC Porto passe en ce moment sa visite médicale dans la capitale avant de signer un contrat de cinq ans. Dans l’attente de l’officialisation du crack de 22 ans, le très sérieux Gianluca Di Marzio assure que Luis Campos serait également sur le point de finaliser un autre renfort pour le club de la capitale.

En effet, le journaliste de Sky Sports Italia indique que le Conseiller Football du PSG se rapprocherait d’un accord avec Sassuolo pour l’attaquant Gianluca Scamacca. Après une première offre de 35 millions d’euros, le Champion de France serait revenu à la charge avec une nouvelle proposition à même de faire fléchir le club italien.

PSG Mercato : Gianluca Scamacca au Paris SG pour plus de 40M€ ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluca Scamacca s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs de Sassuolo. Après une excellente saison ponctuée par 16 réalisations et 1 passe décisive en 38 matches toutes compétitions confondues, l’international italien de 23 ans aurait fait l’objet d’une nouvelle offre de Luis Campos hier. Selon Sky Italia, le nouvel homme fort des Rouge et Bleu aurait transmis un chèque de 40 millions d’euros plus des bonus aux Neroverdi.

Une offre qui se rapprocherait des 50 millions d’euros réclamés par Sassuolo. Gianluca Di Marzio pense donc que « Scamacca se rapproche désormais du PSG et de la Ligue 1. » Dans son édition du mardi, le quotidien Le Parisien annonçait déjà que le dossier Scamacca était « quasi bouclé » et que le compatriote de Marco Verratti avait donné son accord au Paris SG pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027.