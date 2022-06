PSG Mercato : Vitinha est à la Factory, officialisation imminente

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2022 à 00:04

PSG Mercato : Plus aucun doute possible. Vitinha va devenir la première recrue estivale du Paris SG, en provenance du FC Porto. L’annonce est imminente.

PSG Mercato : Vitinha a passé sa visite médicale avec succès

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec le FC Porto, Vitinha a franchi une étape supplémentaire dans son transfert au Paris Saint-Germain. Comme annoncé ce matin par plusieurs médias, le journaliste italien Fabrizio Romano confirme ce soir que l’international portugais de 22 ans a passé avec succès ses tests médicaux, préalables à sa signature avec les Rouge et Bleu.

Désormais, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo va parapher un contrat de cinq ans avec le club de la capitale, soit jusqu’en juin 2027. Dans une vidéo publiée sur le site de Canal Supporters, l’on aperçoit très bien Vitinha au siège du PSG, accompagné par son agent Jorge Mendes et le conseiller Football Luis Campos, pour signer son bail. L’officialisation pourrait intervenir ce jeudi soir ou vendredi matin. Un renfort déjà attendu dans la Ville Lumière.

PSG Mercato : Bertrand Latour a hâte de voir Vitinha à Paris

L'arrivée de Vitinha au Paris Saint-Germain est réglée. Les médias Records et O Jogo ont révélé que les dirigeants parisiens et leurs homologues du FC Porto sont arrivés à un accord total sur la base d’un paiement cash d’un montant de 40 millions d’euros, contrairement au versement par tranche que les Rouge et Bleu voulaient négocier. Après avoir passé sa visite médicale, le natif de Santo Tirso va s’engager officiellement en faveur du club parisien pour les cinq prochaines saisons. Dans L’Équipe de Greg, le journaliste Bertrand Latour s’est dit impatient de voir le jeune milieu portugais, dont on dit tant de bien, au sein de l’équipe parisienne.

« Je trouve que par le profil, ça me semble être intéressant. On verra bien. Mais parfois, le PSG s’est un peu trompé au milieu de terrain. Ça demande un niveau d’exigence technique très très élevé pour jouer au Paris Saint-Germain, être capable de combiner avec Verratti, de jouer avec Neymar et tous ces joueurs-là. Sur le profil, ça me donne envie. On verra bien comment il réagit au contexte. Sa vie va changer aussi. Porto est un très grand club, mais là, vous rentrez dans une autre dimension financière, pression, exigence, vestiaire. Mais bon, curieux de le voir », a expliqué le journaliste sportif.