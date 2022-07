Stade Brestois Mercato : Officiel, une nouvelle signature actée au SB29

Publié par Nicolas le 01 juillet 2022 à 16:51

Stade Brestois Mercato : C'est officiel, un nouveau défenseur latéral s'est engagé au SB29 pour les quatre prochaines saisons.

Stade Brestois Mercato : Noah Fadiga signe à Brest pour 4 ans

Après Mathias Pereira-Lage, le Stade Brestois a officialisé sa deuxième recrue en la personne de Noah Fadiga, qui s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club breton. Le défenseur latéral droit arrive en provenance du club néerlandais de l'Heracles Almelo, 16e de l'Eredivisie la saison dernière. Âgé de 22 ans, il arrive à Brest avec une certaine expérience du haut niveau. Il s'est exprimé sur son temps de jeu en Eredivisie.

« J’étais titulaire à Heracles. Les seuls matches que j’ai manqués, c’était à cause de suspensions ou de petites blessures. » Fils de Khalilou Fadiga, ancien ailier international sénégalais qui avait joué à l'AJ Auxerre dans les années 2000, Noah Fadiga a tout du latéral moderne. Doté d'un grand gabarit, il est rapide et percutant, et peut jouer aussi bien du pied droit que du pied gauche. Il a apporté des précisions sur son style de jeu. « Cela fait trois saisons que je joue défenseur. Je suis plutôt rapide et j’aime jouer offensivement. Je veux maintenant encore progresser dans le domaine défensif et améliorer certains points. »

Noah Fadiga a également précisé qu'il était attiré par le projet présenté par le directeur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi. « J’ai beaucoup aimé le discours de Greg Lorenzi et la conversation que j’ai eue avec le coach m’a aussi donné envie de venir. Je suis attiré par ce projet. » Il est vrai que le jeune défenseur a tout pour s'épanouir au sein du club breton qui a su trouver les mots pour le convaincre de venir renforcer l'effectif de Michel Der Zakarian.

Stade Brestois Mercato : Une autre signature attendue au SB29

Le Stade Brestois attend avec impatience la prochaine signature de Karamoko Dembélé, autre grand espoir du football. L'attaquant au parcours atypique est attendu à Brest en début de semaine prochaine pour passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Karamoko Dembélé est libre de tout contrat, le Celtic Glasgow ayant décidé de ne pas le garder, ce qui représente une superbe opportunité pour le SB29.

Dembélé est un ailier droit qui peut également jouer sur le côté gauche de l'attaque ou milieu offensif. Son profil de dribbleur explosif apportera beaucoup à l'attaque brestoise mais fera sans doute trembler les défenses de Ligue 1, pour le plus grand bonheur des supporters brestois.