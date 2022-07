OL Mercato : Après Tolisso et Tetê, Cheyrou fait une annonce forte

Publié par ALEXIS le 02 juillet 2022 à 13:44

OL Mercato : Après avoir recruté 5 joueurs déjà cet été, le club songe naturellement à dégraisser son effectif. Cheyrou a justement confirmé des départs.

OL Mercato : Déjà 5 nouvelles recrues à Lyon

Cinq joueurs ont renforcé l’équipe de l’ OL cet été, en attendant l'arrivée d'un arrière latéral gauche, la priorité en ce moment. Ce sont : Rémy Riou (gardien de but), Alexandre Lacazette (avant-centre), Johann Lepenant (milieu défensif), Corentin Tolisso (milieu de terrain) et Tetê (ailier droit). Mais le mercato estival de l’Olympique Lyonnais ne sera pas clos après la signature du successeur d’Emerson Palmieri. La direction du club rhodanien restera à l’affut des coups à moindre coût, car elle a décidé de ne pas faire de folie sur le marché des transferts. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le dossier Tyrell Malacia a été vite refermé. Feyenoord Rotterdam s’est montré gourmand lors des négociations pour le transfert du défenseur de 22 ans. Le club néerlandais exigerait 15 M€, hors bonus.

Des transferts dans les tuyaux à l'Olympique Lyonnais

Dans le sens des départs, l’ OL pourrait perdre Houssem Aouar (24 ans) et Moussa Dembélé (attaquant, 26 ans). Ils n’ont plus qu’un an de contrat avec le club (jusqu'au 30 juin 2023) et disposent chacun d'un bon de sortie cet été. Très convoités, le Lucas Paqueta, Maxence Caqueret (22 ans) ou encore la pépite Rayan Cherki (19 ans) pourraient aussi faire l’objet d’un transfert, mais seulement en cas d’offres intéressantes pour toutes les parties. Jean-Michel Aulas a d’ailleurs confirmé « des offres » pour Paqueta, mais le Brésilien ne partirait pas à n'importe quel prix.

Bruno Cheyrou annonce la réduction de l'effectif

Des joueurs en manque de temps de jeu (Tino Kadewere) ou décevants (Jéröme Boateng) la saison dernière sont également concernés par les départs. En effet, l’Olympique Lyonnais doit dégraisser son effectif après les cinq arrivées. Mais aussi pour faire la place a des joueurs, dont l’ADN correspond à celui du club, comme l’a souligné Jean-Michel Aulas à l’issue de la saison dernière. La tendance est confirmée par Bruno Cheyrou. Selon ce dernier, l’effectif actuel des Gones « est trop important ». « Il va falloir réduire de manière cohérente », a annoncé le directeur du recrutement à l’ OL, en conférence de presse.