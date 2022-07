PSG Mercato : 9M€, une arrivée colossale se précise au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2022 à 15:04

PSG Mercato : Après Vitinha, en provenance du FC Porto, Luis Campos pourrait réaliser sa seconde belle affaire estivale dans les prochains jours.

PSG Mercato : Luis Campos se rapproche du but pour Milan Skriniar

Après avoir enregistré la signature de Vitinha pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2027, le Paris Saint-Germain veut poursuivre son recrutement avec la recherche d'un défenseur central pour palier l’éventuel départ de Presnel Kimpembe, qui ne sera pas forcément retenu si une proposition intéressante parvenait sur les bureaux de Luis Campos et Antero Henrique. Priorité du nouveau Conseiller Football du PSG, Milan Skriniar pourrait ainsi quitter l’Inter pour rejoindre le club de la capitale cet été.

Alors que les négociations étaient interrompues entre les deux clubs en raison de l’intransigeance des Nerazzurri, les choses pourraient s’accélérer dans les prochains jours puisque Luis Campos aurait envoyé un émissaire à Milan pour reprendre et espérer finaliser les négociations courant la semaine prochaine. Après une offre de 60 millions d’euros, plus Julian Draxler, refusée par le club lombard, le Champion de France pourrait finalement se résoudre à mettre sur la table le chèque de 70 millions d’euros, plus des bonus, nécessaires pour conclure le deal, selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport. Surtout que le principal concerné se serait déjà entendu avec le Paris SG concernant son engagement contractuel.

PSG Mercato : Milan Skriniar prêt à signer 5 ans avec le Paris SG

Dans l’attente d’un accord entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, Skriniar aurait d’ores et déjà dit « oui » à Luis Campos sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, avec à la clé un salaire de 7,7 millions d’euros annuels pouvant grimper jusqu’à 9 millions d’euros avec les bonus, à en croire le média italien. Sous contrat jusqu’en 2023, l’international slovaque est ardemment courtisé par Chelsea et l’Atlético Madrid, mais il aurait fait le choix du Paris SG après un échange téléphonique avec son ancien coéquipier Achraf Hakimi, qui a signé à Paris l’été passé.

En prélude au départ de son défenseur central de 27 ans, l’Inter Milan s’activerait sur le marché, avec notamment un intérêt pour le Brésilien du Torino, Bremer, ainsi que le Serbe de la Fiorentina, Nikola Milenkovic. Après Vitinha, Milan Skriniar pourrait donc devenir la deuxième recrue estivale du Paris Saint-Germain.