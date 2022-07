Stade Rennais Mercato : 10M€, le SRFC vise une sensation en défense

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2022 à 20:10

Stade Rennais Mercato : Après le départ de Nayef Aguerd, le SRFC suivrait un nouveau défenseur central pour renforcer l’équipe de Bruno Genesio.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC sur la révélation de la Ligue Europa Conférence

Présent en conférence de presse après sa prolongation jusqu’en juin 2025, l’entraîneur du Stade Rennais a réclamé le renforcement de sa charnière centrale le plus rapidement possible. Il faut dire qu’en dehors du transfert de Nayef Aguerd à West Ham pour 35 millions d’euros, le SRFC doit également compter avec l’opération et l’indisponibilité pour au moins trois mois de Warmed Omari, qui souffrait de douleurs au pubis.

« On avait déjà l'ambition de remplacer Nayef Aguerd, parti à West Ham, maintenant on a besoin de deux joueurs à ce poste puisque notre charnière titulaire est décimée. On a Loïc (Badé) qui est là, qui va montrer le fort potentiel qu'on a décelé chez lui, mais ça nous oblige à prendre deux joueurs à ce poste-là plutôt qu'un seul », a déclaré Bruno Génésio dans des propos relayés par le journal L’Équipe.

Les dirigeants bretons sont donc à la recherche de deux nouvelles têtes en défense centrale. Si un intérêt pour le Barcelonais Samuel Umtiti a été révélé en début de semaine, TuttoMercatoWeb indique ce samedi que les Rouge et Noirs sont intéressés par Marcos Senesi. Impressionnant lors de l'épopée néerlandaise en Ligue Europa Conférence,le défenseur central argentin du Feyenoord Rotterdam. Impressionnant lors de la dernière Ligue Europa Conférence, le joueur de Feyenoord Rotterdam aurait tapé dans l’oeil des recruteurs rennais. Mais il y a du beau monde sur cette piste.

Stade Rennais Mercato : Grosse concurrence sur la piste Marcos Senesi

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option, Marcos Senesi est un défenseur très demandé sur le marché des transferts. En effet, la même source transalpine révèle que l’AS Roma, la Fiorentina et le FC Séville seraient aussi prêts à tenter leur chance pour l’international argentin de 25 ans. D’autant que la direction de Feyenoord Rotterdam l’évalue à 10 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le Stade Rennais pourra battre cette concurrence pour recruter effectivement le jeune compatriote de Lionel Messi.