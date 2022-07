PSG Mercato : C’est bouclé ! Luis Campos tient son second renfort.

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2022 à 12:40

PSG Mercato : Après Vitinha, en provenance du FC Porto, Luis Campos aurait réglé un deuxième dossier important pour le mercato estival du Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos a réglé la succession de Di Maria

Après avoir enregistré la signature de Vitinha, en provenance du FC Porto, contre un chèque de 41,25 millions d’euros, Luis Campos aurait réglé le deuxième renfort estival du Paris Saint-Germain. En effet, d’après les renseignements recueillis ces dernières heures par le journal espagnol AS, le nouveau Conseiller Football du club de la capitale considère Pablo Sarabia comme un joueur important sur lequel Christophe Galtier va s’appuyer pour combler le départ d’Angel Di Maria. Mieux, Luis Campos préférerait même faire de la place à l’international espagnol au détriment de Neymar qui ne serait pas forcément retenu en cas d’offre satisfaisante.

« Après sa belle saison en prêt au Sporting de Portugal, le natif de Madrid a mérité un retour à Paris avec un rôle de premier plan. Luis Campos le considère comme une pièce importante du PSG 2022-23 (…) Ainsi, l’Espagnol est passé de transférable la saison dernière à intouchable. Seule une offre au prix très élevé pourrait convaincre le PSG de le céder, mais ce scénario n’est même pas envisagé pour le moment dans les bureaux du club parisien », explique le média madrilène. Une bonne nouvelle pour l’ancien ailier du FC Séville qui n’a qu’une seule exigence pour son avenir : jouer.

PSG Mercato : Pablo Sarabia prêt à revenir au Paris SG

Actuellement en vacances après une saison rayonnante ponctuée par 22 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Pablo Sarabia a avoué « ne pas savoir » où il évoluera l’année prochaine. Après la victoire de la sélection espagnole sur la République tchèque (2-0), le 12 juin passé, le milieu offensif de 30 ans avait ouvertement affiché son incertitude autour de son avenir.

« Je veux jouer et me sentir important, nous verrons si c’est avec le PSG ou non », confiait Sarabia en conférence de presse. La presse ibérique révélait récemment que l’Atlético Madrid serait en négociations avec Leonardo pour obtenir un prêt avec option de Pablo Sarabia. Mais il semble que Luis Campos ne compte pas laisser filer le joueur formé au Real Madrid et dont le bail court jusqu’en juin 2024 avec le Paris SG.