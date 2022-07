ASSE Mercato : Les Verts visent un superbe coup à l'OGC Nice !

Publié par Thomas G. le 04 juillet 2022 à 10:12

ASSE Mercato : Décimés après leur relégation, l'AS Saint-Étienne veut redessiner sa ligne d'attaque pour remonter en Ligue 1 en fin de saison.

ASSE Mercato : Un attaquant de l'OGC Nice dans le viseur

La relégation de l’AS Saint-Étienne a marqué un tournant dans l’histoire du club, les Verts seront en Ligue 2 pour la première fois depuis 2004. Cette situation a provoqué beaucoup de changements au sein du club. De nombreux joueurs en fin de contrat ont notamment quitté le Forez, c’est le cas de Romain Hamouma et Wahbi Khazri. Leur ancien compère d’attaque, Denis Bouanga, ne devrait pas faire long feu à Saint-Etienne et le Gabonais pourrait se relancer en Ligue 1.

L’ASSE doit réagir après cet exode massif en attaque, le club multiplie les pistes pour se renforcer offensivement. Selon l’insider GaelB42, les Stéphanois se sont renseignés sur Evann Guessand, le jeune attaquant de l’OGC Nice. Barré par la forte concurrence au Gym, le buteur de 21 ans pourrait à nouveau partir en prêt. La saison dernière, Evann Guessand était cantonné à un rôle secondaire, se contentant de rentrer en fin de match (25 matches, 1 buts). Loïc Perrin a entamé la semaine dernière des discussions avec ses homologues niçois pour se faire prêter le joueur. Après l’échec dans le dossier Ibrahima Sissoko, Evann Guessand semble être la priorité de l'ASSE pour renforcer l'attaque.

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne retrouve des couleurs

À quelques semaines du début du championnat de Ligue 2, les Verts ont bien progressé dans leur quête de renforts. Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon sont arrivés et Laurent Batlles a été nommé en tant qu’entraîneur.

De bon augure avant une saison qui s’annonce décisive pour l'ASSE, l’objectif sera de remonter en Ligue 1 pour ne pas rester engluer en Ligue 2. Pour cela, les Stéphanois devront finir dans les deux premiers du classement suite au passage à 18 clubs dans l'échelon supérieur. La montée est capitale pour les futurs propriétaires qui ont noué de grandes ambitions pour l’AS Saint-Étienne.