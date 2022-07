OM Mercato : Après Sampaoli, un autre départ officialisé à Marseille

Publié par Timothée Jean le 04 juillet 2022 à 11:42

OM Mercato : L’Olympique de Marseille vit des heures très mouvementées. Après Jorge Sampaoli, un autre entraîneur vient de faire ses valises.

OM Mercato : Un autre entraîneur quitte Marseille

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille prend une nouvelle tournure avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Sa nomination est attendue dans les prochaines heures. Elle devrait être officialisée ce lundi. En effet, Igor Tudor, rapidement contacté par les dirigeants de l’ OM, s’apprête à prendre les rênes de l’équipe première. Il est déjà arrivé dans la cité phocéenne et devrait parapher un contrat de deux ans avec l’Olympique de Marseille, soit jusqu’en juin 2024.

Le technicien croate de 44 ans devrait donc succéder à Jorge Sampaoli, qui a décidé de rompre sa collaboration avec l’ OM suite à un profond désaccord avec sa direction concernant les moyens alloués au recrutement estival. Lui et son staff ont décidé de s’en aller sans réclamer d’indemnités. Une décision qui ressemble à celle de son compatriote et mentor Marcelo Bielsa, qui avait décidé de quitter Marseille un soir de première journée de Ligue 1. De son côté, Jorge Sampaoli n’aura pas attendu aussi longtemps. Et comme si cela ne suffisait pas, l’entraîneur des gardiens, Jon Pascua Ibarrola, a, lui aussi, décidé de quitter l’Olympique de Marseille avant la reprise du championnat. Il a devancé sa direction et a officialisé son départ via les réseaux sociaux.

OM Mercato : Jon Pascua Ibarrola, son message d’au revoir à Marseille

« Terminez les prochains mois de voyage dans le plus grand et le plus passionné club de France, l'Olympique de Marseille, et dans une ville unique au monde, Marseille. Merci beaucoup de tout mon coeur. Allez l'OM », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Passé par le FC Barcelone, le Betis Séville et l’Athletic Bilbao, Jon Pascua Ibarrola avait rejoint l’Olympique de Marseille en avril 2021. Après une saison et demie passée à l’ OM, l’entraîneur espagnol a donc décidé de s’en aller. Déjà à l’issue de la saison écoulée, il avait affiché ses envies de mettre les voiles à une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023. Son départ a été acté en interne et devrait être effectif dans les prochaines heures.