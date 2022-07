FC Lorient Mercato : Le FCL piste un gardien en Bundesliga

Publié par ALEXIS le 04 juillet 2022 à 12:24

FC Lorient Mercato : Le nouvel entraîneur du FCL, Régis Le Bris, songe à un gardien de but du RB Leipzig, alors que le dossier Costil est en attente.

FC Lorient Mercato : Le dossier Benoît Costil en attente

Le successeur de Christophe Pélissier au FC Lorient, Régis Le Bris, est à la recherche d’un gardien de but. Un poste auquel Paul Nardi (22 matchs disputés en Ligue 1) et Matthieu Dreyer (16 apparitions en Ligue 1) n’ont pas été rassurants la saison dernière. Depuis quelques semaines, le nom de Benoît Costil circule à Lorient. Libéré par les Girondins de Bordeaux à l’issue de son contrat, le gardien de but de 35 ans ne coûterait pas un euro au FCL, en termes d’indemnité de transfert. Toutefois, sa signature chez les Merlus traine depuis l’ouverture officielle du mercato estival et son départ de la Gironde. D’après les indiscrétions de L’Équipe, « le dossier Benoît Costil, que le FC Lorient aurait rencontré, semble en stand-by ».

FC Lorient Mercato : Le FCL fonce sur Yvon Mvogo du RB Leipzig

N'ayant pas d'assurance sur l’issue des négociations avec le portier Tricolore (1 sélection), le FC Lorient se serait lancé aux trousses de Yvon Mvogo, gardien de but du RB Leipzig en Allemagne. Le portier était prêté au PSV Eindhoven lors des deux dernières saisons. Comme le confirme la source, le nouveau coach du club du Morbihan songerait à l’international suisse (28 ans, 4 sélections), qui n'a plus qu'un an de contrat au RB Leipzig. Ne rentrant pas dans les plans du club allemand, Yvon Mvogo est sur le marché cet été. Selon l’estimation de Transfermarkt, il vaut 2,8 M€ sur le marché des transferts. Mais le FC Lorient « a de la concurrence (en Allemagne et en Espagne) sur le dossier », à en croire le quotidien sportif.