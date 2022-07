OM Mercato : C’est fait, un retour inattendu acté à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 04 juillet 2022 à 15:42

OM Mercato : La direction de l'Olympique de Marseille, qui s’apprête à nommer son nouvel entraîneur, devra aussi gérer le retour d’un indésirable.

OM Mercato : Nemanja Radonjic fait son retour à Marseille

Les dossiers chauds sont nombreux sur le bureau de Pablo Longoria à quelques semaines de la reprise du championnat. Le président de l’Olympique de Marseille s’active pour son nouvel entraîneur le plus rapidement possible. Ancien coach du Hellas Vérone, Igor Tudor devrait officiellement être intronisé sur le banc de l’ OM dans les prochaines heures. Et ce n’est pas tout, puisque l’état-major phocéen est également très actif dans le sens des départs.

Comme Pablo Longoria l’avait récemment indiqué en conférence de presse, le mercato estival de l’ OM dépendra en grande partie des futures ventes. Le club marseillais espère se séparer de certains joueurs dans le but de renflouer ses caisses et faire de la place aux nouveaux arrivants. Mais l’Olympique de Marseille aura du mal à se séparer de certains indésirables. C’est notamment le cas de Nemanja Radonjic. La Provence assure en effet que le milieu offensif serbe est déjà de retour à Marseille. Il fait partie des premiers internationaux à reprendre l’entraînement au centre Robert Louis-Dreyfus. Reste désormais à savoir si le successeur de Jorge Sampaoli pourra compter sur lui pour la saison à venir. Il sera fixé sur son sort dans les semaines à venir.

OM Mercato : Peu de prétendants pour Nemanja Radonjic

À noter que Nemanja Radonjic est l’une des grosses déceptions de l’Olympique de Marseille. Arrivé en août 2018 contre un chèque de 12 millions d’euros, le milieu offensif gauche n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif de l’ OM. L’international serbe a alors enchainé les prêts ces dernières années. Après un passage mitigé en Bundesliga avec le Hertha Berlin, il a été envoyé au Benfica Lisbonne dans l’espoir de relancer sa carrière. La direction de l’Olympique de Marseille espérait surtout se débarrasser définitivement de lui. Sauf que le prêt du joueur de 26 ans n’a pas été un franc succès.

Cette saison, Nemanja Radonjic n’a disputé que 6 rencontres dans le championnat portugais pour zéro but inscrit. Un bilan insuffisant pour convaincre la direction du Benfica de lever son option d’achat fixé estimée à environ 7 millions d’euros. L’ancien joueur du Hertha Berlin fait ainsi son retour à Marseille, le temps pour lui de trouver une nouvelle porte de sortie. Pour l’heure, peu de clubs se bousculent pour son transfert.