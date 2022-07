Barça Mercato : Officiel, une grosse pointure signe au FC Barcelone !

Publié par Nicolas le 04 juillet 2022 à 16:42

Barça Mercato : Après des semaines de tractation, le FC Barcelone a annoncé la signature officielle d'un milieu international très convoité.

Barça Mercato : Franck Kessié débarque au FC Barcelone

Joueur suivi de longue date par le Barça, Franck Kessié a finalement cédé aux sirènes catalanes. Il a signé un contrat de 4 ans avec les Culés. Sa clause libératoire a été fixée à 500 millions d'euros, comme indiqué dans le communiqué officiel du club catalan. « Le FC Barcelone signe Franck Kessié. Le joueur arrive en tant qu'agent libre après un passage à l'AC Milan, signera un contrat jusqu'au 30 juin 2026 et dispose d'une clause de rachat de 500 millions d'euros. » Il arrive de l'AC Milan avec qui il était en fin de contrat.

Formé au Stella Adjamé, en Côte d'Ivoire, Franck Kessié s'était révélé aux yeux de l'Europe lors de son passage à Cesena et à l'Atalanta Bergame. En 2017, il est prêté par le club bergamesque au Milan AC pour deux saisons avec une option d'achat fixée à 32 millions d'euros, que le club milanais lèvera en 2019. Il a ainsi porté le maillot de l'AC Milan pendant 5 saisons, et a disputé 223 rencontres pour 37 buts et 16 passes décisives. Il a notamment participé au grand retour du Milan AC en Ligue des Champions, durant laquelle le club Rossonero a fini 4e de sa poule. Il a terminé son aventure milanaise de façon idéale, en remportant le titre de champion d'Italie, le premier de l'écurie milanaise depuis 2011.

Barça Mercato : Un gros renfort pour le milieu de terrain blaugrana

Franck Kessié possède un profil qui n'existe pas au Barça. Un milieu de terrain à la fois technique et aux qualités physiques impressionnantes qui se projette très vite vers l'avant. Il s'agit d'un joueur qui arrive à casser les lignes soit par la passe, soit par la conduite de balle. Toutefois, l'Ivoirien devra batailler pour s'offrir une place dans le onze de Xavi, au sein d' un milieu de terrain très concurrentiel où sont déjà présents Gavi, Busquets, et Frenkie de Jong.

On ne sait d'ailleurs toujours pas si le milieu néerlandais restera au Barça, lui qui est fortement courtisé par Manchester United. Rappelons que les positions des deux clubs se sont rapprochées, mais que le joueur préférerait pour le moment rester au FC Barcelone. Bien que le dossier reste toujours d'actualité, il est possible que l'on assiste à une association très alléchante au milieu de terrain entre la pépite Gavi, Frenkie de Jong et Franck Kessié, ce qui ferait du milieu de terrain du FC Barcelone l'un des plus craints d'Europe.