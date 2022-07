ASSE Mercato : Une signature inattendue officialisée à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 04 juillet 2022 à 20:42

ASSE Mercato : Malgré la relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2, le club garde la confiance de ses partenaires, dont l’un a renouvelé son engagement.

ASSE Mercato : ZEbet renouvelle son engagement jusqu'en 2024

Partenaire de l’ ASSE depuis 2019, ZEbet a prolongé son contrat avec le club relégué en Ligue 2, ce lundi 4 juillet. L’opérateur des paris en ligne poursuit son union avec l’AS Saint-Étienne pour les deux prochaines années, soit jusqu’en juin 2024. « ZEbet s'engage à nouveau comme Partenaire Officiel de l' ASSE, avec le soutien de l’agence de marketing sportif Sportfive, et se placera désormais en bas et au dos du maillot des Verts pour les deux prochaines saisons », ont indiqué les Verts dans leur communiqué officiel. « Le renouvellement de ce partenariat, son évolution et la richesse des activations proposées à destination de la communauté du club illustrent parfaitement le soutien de ZEbet et son lien fort avec l’AS Saint-Étienne », a expliqué le club ligérien.

Réactions des responsables de l’AS Saint-Étienne et ZEbet

Arnaud Jaouen, DGA en charge du marketing de l’ ASSE, s’est réjoui du prolongement du partenariat avec ZEbet. « Après une saison en tant que partenaire majeur, nous sommes heureux du soutien que ZEbet a souhaité nous démontrer en renouvelant notre partenariat et en s’affichant désormais au dos de notre maillot. Les activations de ZEbet à destination de notre audience sont sincères et innovantes, et le resteront en Ligue 2 BKT. L’ASSE est fière de pouvoir compter sur ZEbet parmi ses partenaires fidèles, comme la saine relation initiée en 2019 le démontre », a-t-il confié.

Le Directeur général France de Sportfive est également satisfait du partenariat renouvelé avec Sainté. « Nous sommes très heureux de ce renouvellement de partenariat entre ZEbet et l’ ASSE pour deux saisons supplémentaires. En poursuivant son engagement, ZEbet démontre toute sa confiance envers les Verts et profitera de ce partenariat pour communiquer davantage sur ce championnat populaire qu’est la Ligue 2 BKT. Nous leur souhaitons le meilleur pour cette nouvelle saison », a déclaré Laurent Moretti.