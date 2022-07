PSG Mercato : 15M€, Campos lâche une réponse impitoyable à la Juve

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2022 à 05:05

PSG Mercato : Déterminé à remodeler l’effectif du Paris SG, Luis Campos a une vision claire de ce qu’il veut. Et la Juventus Turin en a fait les frais.

PSG Mercato : Luis Campos rejette une offre de la Juventus

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Leandro Paredes ne sera pas pour autant bradé par Luis Campos et Antero Henrique. Et la Juventus Turin pourra le confirmer puisque son offre de 13 millions d’euros fixe plus 2 millions d’euros de bonus a été rapidement refoulée par les dirigeants du club de la capitale, à en croire les informations du quotidien transalpin La Repubblica.

Le média italien précise que pour son milieu de terrain argentin, dont le contrat court jusqu’en juin 2024, le Champion de France réclamerait au moins 25 millions d’euros, soit environ le double de ce que propose la Vieille Dame. Toutefois, même si les positions des deux clubs semblent encore très éloignées, les Bianconeri ne baissent pas les bras dans ce dossier.

PSG Mercato : Nouveau rendez-vous entre le PSG et la Juve pour Paredes

Courtisan de longue date de Leandro Paredes, la Juventus Turin serait prête à faire ce qu’il faut pour s’offrir ses services durant ce mercato estival. D’après les informations de Tuttosport, après sa première tentative à 15 millions d’euros, le club italien continuerait de travailler en coulisses sur cette piste. Un émissaire de Luis Campos devrait à cet effet rencontrer prochainement la direction de la Juve en Italie.

Et avec les décideurs des Bianconeri, l'émissaire du Paris Saint-Germain devrait chercher à trouver un terrain d’entente sur le transfert de Paredes. Débarqué en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre un chèque de 40 millions d’euros, le compatriote de Lionel Messi pourrait retourner en Serie A après cet été. Alors que la Juve serait en pôle position pour récupérer gratuitement Angel Di Maria, Paredes pourrait débarquer à Turin avec l’un de ses compatriotes.