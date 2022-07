OL Mercato : C'est fait, Lyon boucle une belle arrivée en défense !

Publié par Thomas le 05 juillet 2022 à 10:37

OL Mercato : Dans les petits papiers de l'Olympique Lyonnais depuis quelques temps, un jeune latéral gauche s'est engagé avec Lyon ce mardi.

OL Mercato : Lyon officialise la venue d’un latéral gauche

Les signatures s’enchaînent à l’Olympique Lyonnais, qui se montre très ambitieux depuis l’ouverture du marché des transferts. Après les signatures d’Alexandre Lacazette, Johann Lepenant et Corentin Tolisso, les Gones ont enregistré ce mardi la signature d’un latéral gauche prometteur, international marocain. Une superbe nouvelle, qui fait écho au récent échec du club rhodanien sur le dossier Tyrell Malacia, qui a finalement décidé de rejoindre Manchester United.

Comme annoncé sur ses différents réseaux, l’ OL a officialisé la signature d’Achraf Laaziri, en provenance du Fath Union Sport de Rabat. Le prodige marocain s’est engagé pour 4 saisons à l’Olympique Lyonnais, soit jusqu’au 30 juin 2026. Né en 2003, Laaziri est considéré comme l’un des meilleurs espoirs du club marocain, qu’il a rejoint en 2017. Pour rappel, il y a trois ans, le FUS et Lyon avaient signé un partenariat dans le cadre de leur stratégie de développement à l’international. L’arrivée du latéral gauche est donc la première signature issue de ce partenariat. Si l’indemnité de transfert n’a pas filtré, elle devrait, selon L’Équipe, ne pas dépasser le million d’euros.

En attendant le premier contrat professionnel du défenseur central Mamadou Sarr (16 ans), Lyon acte ainsi sa première recrue défensive de l’été. Mais Jean-Michel Aulas et les siens ne comptent pas s’arrêter là, et visent un top joueur au poste de latéral gauche.

OL Mercato : Nicolas Tagliafico, grand objectif de Lyon en défense

Avec le départ acté de l’Italien, Emerson, cet été (retour de prêt), qui n’aura pas franchement convaincu dans le Rhône, l’Olympique Lyonnais cherche à tout prix un latéral gauche de haut standing. Si la piste Malacia est définitivement close, les Gones ont jeté leur dévolu sur Nicolas Tagliafico de l’Ajax. Le défenseur argentin, qui n’est plus en odeur de sainteté à Amsterdam, se cherche un point de chute et serait séduit par le projet lyonnais. Si rien n’est encore bouclé entre les deux clubs, une première offre de 5 millions d’euros pourrait rapidement finaliser le dossier. Après cette signature, l’ OL devrait se montrer plus calme dans le sens des arrivées, comme annoncé par Vincent Ponsot la semaine dernière. " On cherche un latéral et après, à ce stade, on sera complet au niveau des arrivées, même s’il faudra voir ce qui se passe concernant les départs. "