OM Mercato : FC Nantes, une première vente se complique à Marseille

Publié par Timothée Jean le 05 juillet 2022 à 18:41

OM Mercato : Cet été, la direction de l'Olympique de Marseille souhaite vendre plusieurs éléments, dont Luis Henrique. Mais l’affaire se complique.

OM Mercato : Le transfert de Luis Henrique au Brésil se complique

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s'active dans tous les sens. Après l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais en remplacement de Jorge Sampaoli, démissionnaire, le dirigeant espagnol tente à présent de faire venir de nouveaux joueurs à l’ OM en vue de la saison à venir. En revanche, la direction marseillaise peine jusqu’ici à se débarrasser de certains indésirables. Et parmi eux, le nom de Luis Henrique est cité. En effet, l’attaquant brésilien fait partie des joueurs que l’Olympique de Marseille veut mettre à la porte afin de renflouer ses caisses, mais aussi pour faire de la place aux nouveaux arrivants.

À l’instar d’Alvaro Gonzalez, Nemanja Radonjic et Kevin Strootman, l’ailier gauche de 20 ans est donc prié de se trouver un nouveau point de chute cet été. Ces dernières semaines, des intérêts du Torino, du PSV Eindhoven et du FC Nantes étaient évoqués. Mais Luis Henrique se dirige finalement vers un retour au Brésil, car le Flamengo FC est en négociations très avancées pour son transfert. Le père et agent du joueur a d’ailleurs confirmé cette tendance, en assurant que « tout est en train d’être étudié » pour ce deal.

En difficulté à l’ OM, Luis Henrique a ainsi de grandes chances de rebondir au Brésil. Selon la presse brésilienne, un accord aurait même déjà été conclu entre les deux parties. Le club auriverde devra désormais s'entendre avec l’Olympique de Marseille afin de finaliser cette opération. Et c'est là que les choses se compliquent, car la direction marseillaise se montre intransigeante dans les négociations.

OM Mercato : Marseille réclame un gros chèque pour Luis Henrique

L’Équipe assure que la direction marseillaise n’a pas encore donné son aval pour un transfert de Luis Henrique à Flamengo. Et pour cause, les dirigeants marseillais espèrent toucher un joli chèque sur son départ. La source indique que les Marseillais réclameraient environ 8 millions d’euros pour son transfert. Pablo Longoria, en quête de liquidités, pourrait revoir ces exigences financières à la baisse, à condition d’inclure un pourcentage important sur une future revente du buteur brésilien.

Si Flamengo ne répondait pas favorablement à ces exigences financières, cette première vente devrait finalement tomber à l’eau. Ce qui ferait alors les affaires des autres prétendants. L’ OM travaillerait déjà en parallèle avec le FC Nantes pour un transfert de Luis Henrique.