OM Mercato : C'est fait, Luis Henrique a choisi son futur club

Publié par Ange A. le 04 juillet 2022 à 05:35

OM Mercato : Un temps annoncé en Italie, le flop Luis Henrique aurait choisi une surprise destination pour la suite de sa carrière.

OM Mercato : Pas de transfert en Italie pour Luis Henrique

Si des renforts sont encore attendus à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria doit également se débarrasser de bon nombre d’indésirables. Alvaro Gonzalez, Nemanja Radonjic, Kevin Strootman, Duje Caleta-Car et Luis Henrique sont entre autres les joueurs sur la sellette à l’ OM. S’agissant de l’attaquant brésilien, son départ vers l’Italie avait un temps été évoqué. Un prêt avec une option d’achat à hauteur de 6 millions d’euros au Torino avait été évoqué. Mais le Brésilien ne serait pas disposé à rejoindre ce prétendant italien. Alors que son avenir est incertain à Marseille, Henrique disposerait d’une autre touche en Ligue 1 du côté du FC Nantes. Mais l’attaquant marseillais opterait pour un retour au Brésil.

Un retour au bercail dans les tuyaux pour le Brésilien

Le média local O Dia indique que Luis Henrique affiche une préférence claire pour son avenir. L’ailier de 20 ans souhaiterait retourner au pays pour relancer sa carrière en berne depuis sa signature à l’Olympique de Marseille. Recruté contre millions d’euros en 2020 en provenance de Botafogo, cet ailier affiche un bilan décevant. Il n’a inscrit qu’un seul but et délivré six passes décisives depuis sa signature à Marseille. De quoi pousser les dirigeants marseillais à vouloir le refourguer cet été après deux saisons de galère en Provence.

Selon la source brésilienne, Luis Henrique ne serait pas insensible à l’intérêt de Flamengo. La formation carioca aurait même déjà conclu un accord avec l’attaquant. Reste maintenant à s’entendre avec le board phocéen. Comme le Torino, le club brésilien opterait également un prêt de Luis Henrique. Mais rien ne garantit que l’ancien club de Gerson s’alignera sur l’offre formulée par les Grenats.