Bordeaux Mercato : Hwang, une mauvaise nouvelle tombe au FCGB

Bordeaux Mercato : Hwang Ui-jo n'est pas dans les plans du FC Porto

Malgré la relégation de Bordeaux en Ligue 2, Hwang Ui-jo a été l’un des joueurs les plus convaincants des Girondins de Bordeaux la saison dernière. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant du FCGB a été le meilleur buteur de son équipe. En Ligue 1, son nom est associé au FC Nantes, au Montpellier HSC ou encore au LOSC. L’avant-centre de 30 ans a également des touches en Allemagne. Toujours à l’étranger, il est inscrit sur les tablettes du FC Porto qui le courtisait déjà à l’été 2021, selon L’Équipe.

Selon les informations du quotidien sportif, publiées dimanche, le club champion du Portugal « a transmis une offre, dont le montant n'a pas filtré », pour recruter Hwang Ui-jo à Bordeaux. Ce mardi, le supposé intérêt des Dragons pour l’international sud-coréen (45 sélections, 15 buts) est douché par O Jogo. D’après le média portugais, le buteur n’est pas dans les plans de Sergio Conceiçao, coach du FC Porto. Le club portugais n'a pas formulé d'offre pour l'avant-centre des Marine et Blanc.

Bordeaux Mercato : Le buteur du FCGB attend d'être transféré

Lié au club au scapulaire jusqu’en juin 2023, Hwang Ui-jo est sur le marché. Le président Gérard Lopez espère une vente rapide du buteur, dont la cote est estimée à 7 M€, pour faire rentrer un peu d’argent dans les caisses des Bordelais. Le N°18 des Girondins est aussi impatient de quitter la Gironde. « Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible. […] S’il y a une bonne équipe qui se manifeste, j’aimerais être transféré dès que possible, afin d’avoir le temps de m’adapter à cette nouvelle équipe », avait-il lâché en juin dernier.