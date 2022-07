PSG Mercato : C'est fait, une star du Bayern arrive au Paris SG !

Publié par Thomas le 06 juillet 2022 à 14:36

PSG Mercato : Après Katoto, un nouveau joli coup se dessine au Bayern

Alors qu’une nouvelle ère a été lancée au PSG, avec la récente arrivée de Christophe Galtier en remplacement de Mauricio Pochettino, la section féminine n’est pas en reste. Malgré des déboires extra-sportifs qui ont grandement impacté l’écosystème de l'effectif, de nombreux chantiers ont été entamés, notamment depuis l’arrivée du duo LuisCampos-Antero Henrique. Après la signature de Lieke Martens en provenance du Barça mais aussi et surtout la prolongation de l’attaquante Marie-Antoinette Katoto, au nez et à la barbe de l’ OL, le PSG s’apprête à recruter une star du Bayern.

Comme annoncé par RMC Sport ce mercredi, le Paris SG travaillerait sur la signature de Viviane Asseyi, attaquante du Bayern Munich mais aussi de l’Équipe de France depuis 2013. Passé par l’ OM et les Girondins de Bordeaux, la joueuse de 28 ans serait tombée d’accord avec le Paris Saint-Germain pour rejoindre le club cet été. En 52 rencontres disputées chez les Bavaroises, Asseyi aura inscrit 17 buts, toutes compétitions confondues. Un super coup des Rouge et Bleu qui poursuivent leur très bon recrutement offensif depuis le début de l’été.

PSG Mercato : Bernard Mendy, nouveau coach des féminines ?

Depuis la fin de saison et le licenciement de Didier Ollé-Nicolle, le Paris Saint-Germain cherche un nouvel entraîneur pour ses féminines. Présent dans le staff parisien la saison écoulée, l’ancien défenseur, Bernard Mendy, a rencontré le directeur sportif, Angelo Castellazzi, cette semaine, pour évoquer une possible arrivée à la tête de l’équipe.

Bernard Mendy fait partie des candidats potentiels à la succession d’Ollé-Nicolle et serait à l’heure actuelle le plus enclin à reprendre ce poste. L’objectif de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants parisiens est de trouver une stabilité au sein de l’effectif féminin, après une saison marquée par l’agression de Kheira Hamraoui, les tensions qui ont suivi dans le vestiaire mais aussi l’affaire Ollé-Nicole, suspendu par le PSG et soupçonné d’agression sexuelle.