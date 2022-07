Toulouse FC Mercato : Une terrible nouvelle en attaque tombe au TFC !

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2022 à 17:48

Toulouse FC Mercato : Un attaquant convoité par le TFC s’éloigne du club promu en Ligue 1. Il est annoncé vers un club turc, autre que Kasimpasa.

Toulouse FC Mercato : Jackson Muleka va signer au Besiktas

Jackson Muleka, un attaquant inscrit sur le calepin de Toulouse FC, parmi les joueurs à recruter, est sur le point d’échapper au champion de la Ligue 2021-2022. Il file en Turquie pour s’engager avec le Besiktas. D’après les informations de L’Équipe, « le club d'Istanbul s'est mis d'accord avec le standard de Liège », club de l’avant-centre convoité par le TFC. Leur entente porte sur une indemnité de transfert « tournant autour de 4 M€ », à en croire la source. « Le joueur de 22 ans est en route pour la capitale turque en compagnie de son conseiller, Jean-Willy Ngoma, et va y signer un contrat de cinq ans », annonce le quotidien sportif.

Prêté à Kasimpasa (D1 turque), en janvier 2022, pour six mois, Jackson Muleka avait réalisé une fin de saison remarquable avec les Apaches. Il avait inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 14 matches de Süper Lig disputés. Ainsi, il avait réussi à convaincre le club stambouliote de le conserver, mais le Besiktas s’est finalement montré plus convaincant.

Toulouse FC Mercato : L’offre du Téfécé refusée par le Standard

Comme Kasimpasa, Toulouse FC a poussé ses pions pour tenter de s’attacher les services du décisif attaquant des Rouches. Le club de la Ville Rose avait fait une offre, « légèrement supérieure à 2 M€ », à la direction du Standard, mais elle a été repoussée, d’après le média sportif. L’entraîneur toulousain, Philippe Montanier, s'était impliqué pour convaincre son ancien poulain à Liège de le rejoindre à Toulouse, mais en vain. Grâce à ses performances avec Kasimpasa, Jackson Muleka était suivi aussi de près par l’OL et le RC Lens en Ligue 1. L’international congolais (13 sélections, 3 buts) était également suivi par Burnley FC (D2 anglaise) et l'Étoile Rouge de Belgrade (D1 serbe).