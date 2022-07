ASSE Mercato : C'est fait, l'AS Saint-Étienne acte un super deal !

Publié par Nicolas le 06 juillet 2022 à 19:06

ASSE Mercato : Malgré la descente du club en Ligue 2, l'AS Saint-Étienne possède encore un grand pouvoir d'attraction en France.

ASSE Mercato : Accord entre Saint-Etienne et Kelyps Intérim

L'AS Saint-Étienne vient d'officialiser un accord avec l'entreprise de travail temporaire Kelyps Intérim. Cet accord prévoit que le nom de la compagnie figure sur les manches des maillots de l'ASSE mais aussi sur l'ensemble des supports communication du club. En contrepartie, l'entreprise fournira une partie de son propre personnel pour accueillir les VIP et les supporters.

Alexandra Bonnassieux, Antoine Barthélémy et Pierre Vidal, gérants de Kelyps intérim ont exprimé leur fierté de conclure un tel partenariat. « Passionnés de sport, c’est une très grande fierté de devenir partenaire officiel de l’AS Saint-Étienne, que l’on supporte depuis notre plus jeune âge. Depuis le début de l’aventure Kelyps, nous croyons aux partenariats sportifs et aux valeurs du sport. Elles sont celles que l’on aime retrouver dans notre entreprise. »

Du côté des Verts, Arnaud Jaouen, DGA en charge du marketing de l’AS Saint-Étienne a également affiché sa satisfaction vis-à-vis de cet accord. « L’ASSE se réjouit de ce partenariat avec un acteur local en plein essor, qui place l’intérêt collectif au cœur de sa stratégie. Avec cette collaboration, l’AS Saint-Étienne et Kelyps Interim veulent contribuer à faire évoluer la société vers plus de fraternité en y associant leurs valeurs humaines, leur solidarité et leur engagement ! Par ce biais, le club continue de jouer son rôle d’acteur du lien social sur le territoire. » C'est une bonne nouvelle pour les Verts après une fin de saison mouvementée.

ASSE Mercato : Laurent Battles a terminé les entretiens individuels

Au niveau du secteur sportif, le nouvel entraîneur stéphanois, Laurent Battles, a organisé aujourd'hui des entretiens individuels avec ses nouveaux joueurs. Il a fait le point sur la situation de son effectif. « Oui il y en a qui m'ont dit en toute honnêteté que s'ils avaient un projet ils pourraient partir. Pour autant, ils ne sont pas fermés non plus à ce qui se passe ici, au niveau du projet. Je l'ai vécu dans ma carrière, il y en a qui ont la possibilité de voir plus haut. On travaille normalement, il faut que ce soit correct. Si je sens que des joueurs ne le sont pas, je les sortirai des entrainements. » Le coach des Verts en sait donc un peu plus sur les vélléités de départ de certains de ses joueurs.

En ce qui concerne le recrutement, l'ancien entraîneur de Troyes s'est clairement exprimé sur la situation du club dans ce mercato estival. « Aujourd'hui on ne veut pas se tromper, il n'y a pas beaucoup de clubs qui recrutent. On est sur pas mal de dossiers, on va essayer de les faire avancer mais ce n'est pas évident de les faire sortir de leur club, même si beaucoup sont intéressés par Saint-Étienne. » Pour le moment, trois nouveaux joueurs sont arrivées à l'ASSE : Jimmy Giraudon, Dylan Chambost et Anthony Briançon, mais d'autres mouvements auront probablement lieu dans les prochains jours.