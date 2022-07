OL Mercato : Après Laaziri, une autre pépite en approche à Lyon

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2022 à 22:36

OL Mercato : Un jeune joueur talentueux et prometteur pourrait s’engager avec l’Olympique Lyonnais. Il est mis à l’essai pour la deuxième fois.

OL Mercato : Pablo Ozuna à l'essai avec la réserve lyonnaise

Sous le charme du profil de Juan Pablo Ozuna, un Espoir mexicain, l’ OL a décidé de le superviser de nouveau dans ce mois de juillet. Il est revenu à Lyon la semaine dernière pour s’entrainer avec la réserve de l’Olympique Lyonnais, selon les indiscrétions de L’Équipe. L’attaquant de 18 ans sera donc évalué pendant trois semaines, si l’on en croit le quotidien sportif. Ce n’est après ces séances d’essai qu’une décision, concernant un éventuel contrat professionnel, sera ensuite prise. Mais déjà, le club Rhodanien se montre très intéressé par les services de la pépite formée au Deportivo Toluca (Mexique).

Pour rappel, Juan Pablo Ozuna avait fait un premier test au Groupama OL Training Center en mai dernier, pendant une semaine. Si l’on croit le journal, « il avait convaincu le staff ». Ce qui justifie son retour et sa présence dans le groupe engagé en National 2, lors de la préparation estivale. L’ OL n’est pas seule sur le prodige mexicain. En Europe, plusieurs clubs le surveillent de près, notamment le Sporting Braga au Portugal.

Vulliez justifie la signature d'Achraf Laaziri

Il faut rappeler que l’ OL a recruté un jeune joueur, mardi. Achraf Laaziri (18 ans) a signé un contrat de 4 ans jusqu’en juin 2026. Il est en provenance du FUS de Rabat au Maroc. Comme Juan Pablo Ozuna, l’arrière latéral gauche avait été supervisé pendant plusieurs jours. Et ses tests ont été concluants comme le souligne le Directeur de l’académie lyonnaise, Jean-François Vulliez, ce mercredi. « Achraf (Laaziri) est un joueur avec beaucoup d’énergie, beaucoup de vitesse. Il aime parcourir son côté gauche, c’est un très bon contre-attaquant. Il aime beaucoup attaquer, dédoubler, apporter du surnombre sur l’aile. Il a une bonne qualité technique. Il doit maintenant encore progresser sur la partie tactique et sur le repli défensif, travailler sur le plan athlétique et se renforcer pour être encore plus fort dans les duels », a apprécié le responsable de la formation à l’ OL.