RC Strasbourg Mercato : Officiel, le RCSA s'offre un défenseur

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2022 à 21:23

RC Strasbourg Mercato : Le RCSA a réussi un gros coup sur le marché des transferts. Il s’est offert les services d’un joueur du Paris Saint-Germain.

RC Strasbourg Mercato : Le PSG prolonge Dagba et le prête au RCSA

Comme prévu, le PSG a prolongé le contrat de Colin Dagba et l’a prêté au RC Strasbourg, pour un an, ce mercredi. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Colin Dagba, désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. Le défenseur est prêté au Racing Club Strasbourg Alsace jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 », a communiqué le club de la capitale.

Dans la foulée de l’annonce du Paris SG, le RCSA a confirmé la venue de l’arrière latéral droit en Alsace. « Le défenseur du Paris Saint Germain, Colin Dagba s’engage en faveur du Racing. Le joueur de 23 ans rejoint le club sous la forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat », a appris le club alsacien. Le joueur formé à Paris est la deuxième recrue estivale de RC Strasbourg, après Thomas Delaine. « On voulait rapidement finaliser la venue de deux latéraux, un à gauche et un à droite. C’est désormais chose faite », s’est réjoui Loïc Désiré, responsable du recrutement au Racing.

Le Racing se réjouit de la signature du défenseur du Paris Saint-Germain

Colin Dagba totalise 55 matchs de Ligue 1 sous le maillot du PSG et 7 en Ligue des Champions. « C’est un jeune joueur au niveau de l’âge, mais il a déjà une grosse expérience. Il a vécu des gros matchs que ce soit en Ligue des Champions ou des finales de Coupe », a souligné le dirigeant strasbourgeois. La nouvelle recrue du RCSA a également réagi à sa signature en Alsace. Il estime que c’est le « meilleur choix possible » pour lui, pour la saison à venir. « Le RC Strasbourg m’a démontré un réel intérêt, j’ai senti une vraie volonté de leur part de me recruter. Je pense pouvoir m’épanouir ici […]. Il y a une très belle ambiance à la Meinau avec un public qui pousse fort ! J’ai hâte de débuter » a confié Colin Dagba.