RC Strasbourg Mercato : SRFC, une offre pour un crack tombe au RCSA

Publié par ALEXIS le 04 juillet 2022 à 14:29

RC Strasbourg Mercato : Le RCSA tiendrait une offre de Hoffenheim pour un crack de la défense. Néanmoins, le joueur réfléchirait encore à la proposition.

RC Strasbourg Mercato : Hoffenheim se propose pour Djiku

Comme Ludovic Ajorque, meilleur buteur du RC Strasbourg, Alexander Djiku attise la convoitise grâce à ses performances remarquables avec l’équipe de Julien Stéphan la saison dernière. Plusieurs clubs à l’étranger, en Espagne et en Allemagne, sont venus aux nouvelles pour le défenseur central du RCSA. Hoffenheim en Bundesliga serait même passé à l’action, en transmettant une offre à la direction du club alsacien. « Le club allemand a fait une offre pour le défenseur international ghanéen que le Racing a acceptée », a révélé les Dernières Nouvelles d'Alsace. Contrairement au RC Strasbourg, qui est d’accord avec le club allemand, Alexander Djiku hésite.

D’après L'Équipe, il s’est donné un temps de réflexion avant de livrer sa réponse. « Djiku réfléchit et n'est pas parti en stage avec le Racing, dimanche », a indiqué la source. Notons que l’international ghanéen (17 sélections) ans n’a plus qu’un an de contrat en Alsace et dispose d’un bon de sortie cet été. Il fait partie des joueurs dont la valeur marchande est en hausse, estimée à 10 M€.

RC Strasbourg Mercato : L’arrivée de Dagba au RCSA reportée

Selon L’Équipe, c’est ce lundi que Colin Dagba va s’engager avec le RC Strasbourg, sous la forme d’un prêt d’une durée d’un an, sans option d’achat. Le défenseur de 23 ans a même été annoncé à Strasbourg pour signer son contrat avec le club. Mais les Dernières Nouvelles d’Alsace croit savoir que la pépite du PSG doit d’abord prolonger son bail avec le club de la capitale, avant d’être prêtée au RCSA.

« Le joueur aurait pu débarquer en Alsace ce lundi. Mais son arrivée devrait être différée d’un jour ou deux : avant de rejoindre le Racing. Colin Dagba doit en effet prolonger à Paris un contrat qui court jusqu’en 2024. Ce n’est qu’une fois qu’il aura paraphé cet avenant à son bail dans la capitale de la France qu’il posera ses bagages dans celle de l'Europe », a précisé le média régional.