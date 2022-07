OM Mercato : Marseille transmet une offre pour une pépite turque !

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2022 à 11:45

OM Mercato : L’Olympique de Marseille, déterminé à réaliser un mercato ambitieux, est passé à l’offensive pour un jeune crack évoluant en Turquie.

OM Mercato : Marseille accélère pour Abdulkadir Omur

L'Olympique de Marseille accélère son mercato estival. Après les départs successifs de Steve Mandanda et Nemanja Radonjic, qui ont respectivement rejoint le Stade Rennais et le Torino FC, les dirigeants olympiens s’activent en coulisse pour faire venir de nouveaux renforts le plus rapidement possible. Il y a quelques semaines en arrière, la presse turque révélait un vif intérêt de la part de la direction de l’ OM pour le milieu de terrain de Trabzonspor, Abdulkadir Omur. Un jeune joueur très apprécié par le président marseillais, Pablo Longoria, qui démontre un certain attrait pour le championnat turc.

Après plusieurs semaines de réflexion, la direction de l’ OM a finalement décidé de mettre les bouchées doubles en vue de boucler sa signature dès cet été. Selon les informations de Fotomaç, les dirigeants marseillais ont entamé les négociations avec leurs homologues de Trabzonspor, en formulant une offre concrète pour le transfert d’Abdulkadir Omur. Celle-ci s’élèverait à hauteur de 12 millions d’euros. Un montant intéressant et suffisant pour convaincre les dirigeants turcs de céder leur jeune joueur ? Les négociations se poursuivent dans ce sens.

OM Mercato : Trabzonspor inflexible pour Abdulkadir Omur ?

Abdulkadir Omur a été l’un des grands artisans de la belle saison du Trabzonspor, qui a décroché son 7e titre de champion de Turquie. Lié au club turc jusqu’en juin 2024, il a de fortes chances de s’en aller dès cet été. Sa direction serait prête à le laisser filer, mais pas à n’importe quel prix.

Ahmet Agaoglu, président du club de Trabzonspor, a récemment avoué qu’il a déjà décliné une offre de 23 millions d'euros de Manchester City pour son jeune joueur. Reste désormais à savoir si le club turc sera prêt à revoir ses exigences à la baisse pour faciliter le départ de son milieu de terrain polyvalent. L’Olympique de Marseille reste à l’affût sur cette piste.