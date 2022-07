ASSE Mercato : Un attaquant bientôt de retour à Saint-Etienne ?

Publié par Thomas le 07 juillet 2022 à 13:15

ASSE Mercato : À la recherche de renforts offensifs cet été, l'AS Saint-Étienne pourrait récupérer l'un de ses anciens joueurs cet été.

ASSE Mercato : Yannis Salibur dans les plans de l’AS Saint-Étienne ?

Grand objectif des Verts cet été après les arrivées de Chambost, Giraudon et Briançon, la signature d’un attaquant patine encore et inquiète grandement les dirigeants stéphanois. Avec les départs officiels de Romain Hamouma (AC Ajaccio), Wahbi Khazri et Arnaud Nordin (Montpellier HSC) mais également ceux annoncés de Denis Bouanga (visé par l’ OM, le FC Nantes et l'OGC Nice) et Jean-Philippe Krasso (proche de l’AC Ajaccio), l’AS Saint-Étienne travaille d’arrache-pied pour renforcer sa ligne offensive et pourrait rapatrier un ancien de la maison.

Comme le révèle Foot Mercato ce jeudi, l’ancien joueur de l’ ASSE, Yannis Salibur, serait en passe de retourner en France, après deux saisons en Turquie au Fatih Karagümrük. Libre de tout contrat, l’attaquant de 31 ans aurait reçu les avances de plusieurs clubs de Ligue 1 et " un club de Ligue 2 ". Si un club de Süper Lig s’est positionné sur le dossier, la source précise que le joueur souhaiterait retourner dans l’Hexagone cet été.

Si aucun nom de club n’a pour l’instant fuité, il est fort à parier que le prétendant de Ligue 2 soit l’AS Saint-Étienne. Ancien de la maison, Salibur dispose d’un profil qui correspond aux critères établis par Loïc Perrin pour parfaire son attaque et pourrait prochainement débarquer dans la Loire. Lors de son passage durant la saison 2018-2019, le natif de Saint-Denis avait inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives en 21 rencontres de Ligue 1.

ASSE Mercato : Batlles confirme plusieurs dossiers cet été

En conférence de presse ce mercredi à la Plagne, où les joueurs stéphanois effectuent un stage de présaison, Laurent Batlless'est livré sur le mercato d’été. Le nouveau coach de l’AS Saint-Étienne a confirmé que plusieurs arrivées étaient à l’ordre du jour mais que chaque dossier connaissait des difficultés. « On est sur pas mal de dossiers, on va essayer de les faire avancer mais ce n'est pas évident de les faire sortir de leur club, même si beaucoup sont intéressés par Saint-Étienne », a dévoilé l’entraîneur de 46 ans. De quoi annoncer de belles suprises ces prochaines semaines à l’ ASSE.