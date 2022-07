OL Mercato : Peter Bosz se lâche sur les transferts à Lyon !

Publié par Thomas G. le 08 juillet 2022 à 01:45

OL Mercato : Doté d'un effectif de qualité après les nombreuses arrivées, Peter Bosz a réagi au sujet des transferts de Lyon.

OL Mercato : Peter Bosz sort du silence

Le mercato de l’Olympique Lyonnais a été reussi avec de nombreuses arrivées, dont le retour d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Peter Bosz est sorti du silence pour évoquer la signature des deux anciennes gloires du club. L’entraîneur des Gones a déclaré : « Ce sont des joueurs bien connus ici. Ils ont beaucoup d'expérience. Elle est plus importante aujourd'hui après 5 ans loin de Lyon. Ils reviennent ici et c'est une très bonne chose pour nous et ceux qui aiment l'OL. » L’entraîneur de 58 ans est ravi de la signature des deux internationaux français qui auront un rôle majeur dans le vestiaire.

Pour sa deuxième saison à la tête de l’OL, Peter Bosz se sait attendu après ce début de mercato mouvementé. L’ancien manager du Bayer Leverkusen s’est exprimé sur la pression qui l’attend cette saison. Peter Bosz a declaré : « Dans un grand club comme Lyon, il y a toujours de la pression. Quand tu peux bosser avec deux joueurs de cette expérience, ce n'est pas de la pression, mais un challenge. »

OL Mercato : Peter Bosz est satisfait de l’effectif de Lyon

Sur le papier, l’effectif de l’Olympique Lyonnais version 2022-2023 a fier allure. Le club septuple champion de France pourrait aligner un onze qui pourrait inquiéter le PSG. Les possibles associations Paqueta-Lacazette-Tetê, ou encore Tolisso-Caqueret-Lepenant font déja rêver les supporters des Gones. Reste à savoir si l’international brésilien va rester une saison de plus à Lyon. Peter Bosz a déclaré : « Moi, je veux garder tous les bons joueurs. Mais il faut être réaliste. Il y a le joueur, Lucas est un très bon joueur. Mais ça dépend de ce qu'il veut aussi. »

L’avenir de Lucas Paqueta est toujours incertain et le club est dépendant de la décision du milieu de 24 ans. Si l’international auriverde décide de rester à Lyon, la saison de l’OL pourrait prendre une autre tournure.