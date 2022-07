OL Mercato : Un grand défenseur proche de signer à Lyon !

Publié par Anthony le 07 juillet 2022 à 12:45

OL Mercato : Lyon est sur le point de signer un nouveau latéral gauche en provenance de l'Ajax. Le joueur réserve encore sa réponse.

OL Mercato : 4 millions d'euros pour Tagliafico

L' OL n'en a pas fini avec son mercato. Le club a accéléré sur le dossier Nicolas Tagliafico, le latéral gauche de l'Ajax. L'Équipe révèle que des sources proches du club néerlandais indiquent que l'Ajax a accepté mercredi l'offre des lyonnais. Un transfert qui s'élèverait autour de 4 millions d'euros hors bonus. Son contrat se terminant l'année prochaine, le club avait tout intérêt à accepter la proposition. Les dirigeants des Gones ont pu discuter avec l'international argentin dans le but de le recruter le plus rapidement possible afin que Peter Bosz puisse travailler avec l'effectif final le plus tôt possible.

Mais toujours selon L'Équipe, Nicolas Tagliafico préfère prendre son temps et n'a pas encore donné de réponse positive sur le sujet. Même si le projet des Gones lui plaît bien, ce dernier préfère patienter en attendant d'éventuelles offres supérieures, notamment du côté de Brighton, ou d'un club qualifié en Coupe d'Europe. Les médias catalans révèlent entre autre un intérêt du FC Barcelone pour le latéral.

OL Mercato : D'autres pistes envisagées par Lyon

Lyon détient d'autres pistes pour le même poste si Nicolas Tagliafico ne rejoint pas les Gones. Alejandro Grimaldo est la première piste de l' OL en cas d'échec avec le joueur de l'Ajax, qui est en fin de contrat l'année prochaine. Arrivé à Benfica en 2016, il cumule 14 buts et 40 passes décisives en 163 matches de championnat. Néanmoins, sa valeur marchande atteint 20 millions d'euros.

L'autre piste de l' OL est celle de Pervis Estupinan. Le joueur de Villarreal plaît à Lyon même si un accord entre les deux clubs est loin d'être trouvé. Son contrat est, de plus, loin d'être fini, car il lui reste cinq saisons avec son club et sa valeur marchande dépasse elle aussi les 20 millions d'euros, soit bien plus que Nicolas Tagliafico qui reste la cible principale.