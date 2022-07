LOSC Mercato : Letang confirme d'autres arrivées à Lille

Publié par ALEXIS le 08 juillet 2022 à 03:15

LOSC Mercato : Lors de la présentation de ses recrues à la presse, le président de Lille OSC a lâché des indices sur le profil des joueurs recherchés.

LOSC Mercato : Après Celik et Botman, Sanches pourrait suivre

Le LOSC a présenté ses premières recrues d’été en conférence de presse, ce jeudi. Les Dogues ont recruté trois nouveaux joueurs : Akim Zedadka (arrière latéral droit, 27 ans), Jonas Martin (milieu défensif, 32 ans) et le Brésilien Alexsandro (défenseur central, 22 ans). Il reste encore près de deux mois de mercato, et Lille OSC va encore accueillir de nouveaux joueurs. Le nouvel entraineur Paulo Fonseca a besoin de renforts pour permettre au champion de France 2021 de retrouver le podium la saison prochaine, après une décevante 10e place de Ligue 1 cette année.

Surtout que le LOSC a déjà transféré Zeki Celik à l'AS Rome et Sven Botman à Newcastle United. Xeka aussi est parti libre. Et ce n’est pas tout ! Des joueurs très courtisés : Jonathan David (meilleur buteur des Dogues), Renato Sanches (courtisé par le PSG et l'AC Milan), Benjamin André, Amadou Onana ou encore Yusuf Yazici pourraient être transférés par le club nordiste, d’ici le 31 aout, date de la fermeture du marché des transferts d’été.

Létang vise surtout des joueurs libres

Après Zedadka et Martin (recrutés sans indemnité de transfert) et Alexsandro, Olivier Létang a confirmé d’autres arrivées. Il a même décrit le profil des joueurs recherchés. « C’est comme un puzzle, on cherche les bonnes pièces. On a avancé avec ces trois arrivées, on continue à échanger avec Paulo Fonseca pour les positions à renforcer, la faisabilité. […] On échange en permanence pour trouver les bonnes solutions pour que notre effectif soit prêt assez tôt… » a expliqué le président du LOSC, avant de préciser : « on a forcément un œil sur ce genre de joueurs, libres, mais ce n'est pas la condition première, il faut d'abord qu'ils soient bons ».