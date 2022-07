OL Mercato : Lyon prépare deux ventes incroyables en défense !

Publié par Thomas G. le 08 juillet 2022 à 12:15

OL Mercato : Renforcé par l’arrivée de nombreuses recrues, l’Olympique Lyonnais souhaiterait se séparer de deux internationaux.

OL Mercato : Deux cadres du vestiaire poussés vers la sortie

Le mercato XXL de l’Olympique Lyonnais fait des heureux et dans le même temps des malheureux qui devront quitter le club. Après les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l’ OL souhaiterait dégraisser l’effectif et baisser la masse salariale. Les deux victimes désignées de cet opération dégraissage sont Léo Dubois et Jérôme Boateng selon L’Équipe.

En quelques mois, les deux défenseurs ont vu leur statut changer de manière drastique. Léo Dubois et Jérôme Boateng sont passés de cadres du vestiaire à remplaçants de luxe pour Peter Bosz. L’international français était même capitaine au début de la saison et l’ancien Nantais était bien parti pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Suite à des contre-performances et l’émergence de la pépite Malo Gusto, Léo Dubois a perdu sa place à Lyon et en Équipe de France. En parallèle, Jérôme Boateng a également connu une période difficile à l’ OL qui lui a fait perdre son statut de cadre de vestiaire. À 33 ans, l’international souhaiterait regagner sa place de titulaire avec les Gones.

OL Mercato : Léo Dubois vers la Premier League ?

Le latéral français devrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été et son prix a été fixé à 8 millions d’euros. Les Gones ne veulent pas d’un prêt, l’option privilégiée est une vente de l’ancien Nantais. Dans son édition du jour, L’Équipe indique que Fulham serait intéressé par l’international français.

De retour en Premier League, les Cottagers veulent bâtir une équipe pour éviter de faire l’ascenseur et redescendre en Championship. Léo Dubois serait la priorité de Fulham au poste de latéral droit, néanmoins l’offre de prêt des Cottagers a été refusée par l’Olympique Lyonnais. Les Gones pourraient donc renflouer les caisses avec la vente de l’international français et de Jérôme Boateng.