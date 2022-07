Stade Rennais Mercato : Le SRFC vise un superbe coup au Benfica

Publié par Thomas le 08 juillet 2022 à 14:45

Stade Rennais Mercato : Après Kim Min-jae, en partance pour le SRFC, les Rouge et Noir souhaiteraient enrôler un joyau du Benfica.

Stade Rennais Mercato : 10M€, le SRFC passe à l’attaque pour une pépite brésilienne

Tout devrait s’agiter ces prochains jours chez les Rouge et Noir. À la recherche de renforts défensifs depuis le départ de Nayef Aguerd à West Ham pour 35 millions d’euros, le SRFC se rapprocherait de plusieurs coups dont une belle signature du côté de Benfica. En plus de la piste Kim Min-jae qui semble se concrétiser jour après jour, le club breton ciblerait le prometteur central Morato.

Comme le révèle Fabrizio Romano en exclusivité ce vendredi, le Stade Rennais se serait lancé aux trousses du défenseur central brésilien pour parfaire son axe défensif. Le club de Bruno Genesio aurait formulé une première offre de 10 millions d’euros au Benfica Lisbonne, d’après le journaliste italien. Si le deal s’annonce compliqué pour les Rennais, Florian Maurice travaillerait d’arrache-pied pour finaliser le dossier au plus vite. Âgé de 21 ans, Morato est considéré comme l'un des plus grands espoirs du championnat portugais à son poste. L’insider dévoile également qu'en parallèle, la piste Samuel Umtiti, pourtant très chaude ces derniers jours, semble prendre du plomb dans l’aile.

Stade Rennais Mercato : Umtiti fait douter la direction du SRFC

En instance de départ au FC Barcelone, où il est écarté des plans de Xavi, Samuel Umtitiétait tombé d’accord il y a peu avec le SRFC pour une arrivée cet été. Après des négociations intenses réalisées entre Rennes et le Barça, tout semblait bouclé pour voir débarquer le défenseur tricolore en Bretagne.

Néanmoins, le deal pourrait connaître un retournement de situation inespéré. Comme évoqué par Bruno Genesio, puis confirmé par différents médias, le board Rouge et Noir serait de plus en plus sceptique sur la condition physique de l’ancien joueur de l’ OL. " C’est un des joueurs que j’apprécie beaucoup après on est aussi dans le club avec un fonctionnement, on n'est pas toujours d’accord sur les choix, il faut discuter... Il y a des interrogations sur son état physique ", a déclaré l’entraîneur du Stade Rennais jeudi. Une décision devrait rapidement être prise par la direction bretonne pour sceller ou non le sort du champion du monde 2018.