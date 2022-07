LOSC Mercato : Lille s'attaque à une pépite d'Angers SCO !

Publié par Anthony le 08 juillet 2022 à 22:45

LOSC Mercato : Les Dogues se sont mis sur le dossier d'une pépite de Ligue 1 qui n'est pas passé inaperçue la saison dernière avec l'Angers SCO.

LOSC Mercato : Lille vise un milieu d'Angers SCO

Le LOSC cherche à améliorer son milieu de terrain et à anticiper le possible départ de Yusuf Yazici et Renato Sanches. Les Dogues auraient trouvé la recrue idéale pour remplacer ces départs. Le club voudrait recruter Azzedine Ounahi en provenance d'Angers SCO et serait venu prendre sérieusement la température, indique L'Équipe. En contrat jusqu'en 2025, le club angevin serait réticent à l'idée de se séparer de sa pépite.

Auteur d'une très belle saison pour sa première dans l'élite, Azzedine Ounahi n'est pas passé inaperçu. Âgé de 22 ans, il a disputé 32 matches, devant un joueur essentiel de Gérald Baticle, entraîneur d'Angers SCO. Le joueur s'est distingué par son aisance technique et sa force dans les petits espaces, ce qui lui aura valu ses premières sélections avec le Maroc où il a été convoqué à sept reprises. Lors des matchs avec son pays, il a été auteur de deux passes décisives.

LOSC Mercato : Un coup difficile pour Lille

Pour recruter Azzedine Ounahi, il faudra s'armer de patience car l'Angers SCO n'est pas forcément ouvert à se séparer de son joueur. Après avoir enregistré plusieurs départs au milieu de terrain dans le club angevin avec le transfert de Mathias Pereira Lage parti à Brest, de Thomas Mangani à Ajaccio et de Jimmy Cabot à Lens, le SCO ne veut pas se séparer d'un joueur de ce poste pour un club concurrent.

De son côté, Lille ne veut pas fermer la porte à la négociation, le dossier mis sur la table depuis la prise de fonction de Paulo Fonseca n'est pas encore fini et les discussions entre les deux clubs sont encore d'actualité.