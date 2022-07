Toulouse FC Mercato : Montanier fait des annonces fortes

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2022 à 02:15

Toulouse FC Mercato : Philippe Montanier, entraineur du TFC, a lâché des indices sur le marché du club promu en L1. Il annonce une à deux autres recrues.

Toulouse FC Mercato : Montanier attend un ou deux autres recrues

Le Toulouse FC poursuit évidement son mercato estival, après les arrivées de Zakaria Aboukhlal (attaquant, 22 ans), Kjetil Haug (gardien de but, 24 ans) et Thijs Dallinga (avant-centre, 22 ans) cet été. Promu en Ligue 1 en mai dernier, le Téfécé a l’ambition de se maintenir dans l’élite le plus longtemps possible. La saison à venir est d’ailleurs cruciale pour le club de la Ville Rose et autres club de L1, car 4 équipes descendront directement en Ligue 2 au terme de l’exercice 2022-2023. Cette décision a été arrêtée par les clubs professionnels en 2021, afin de passer de 20 à 18 clubs en Ligue 1, dès la saison 2023-2024.

Toulouse FC se donne donc les moyens de ne pas être parmi les 4 équipes qui seront reléguées en D2. Philippe Montanier fait confiance aux dirigeants toulousains pour renforcer son équipe. Il a d’ailleurs annoncé la couleur sur la suite du mercato de TFC. « On aura peut-être besoin d'une ou deux recrues (supplémentaires, ndlr) en défense et au milieu, pas plus », at-il lâché dans une interview dans L’Équipe.

Le coach du TFC invite Rhys Healey et Boomen à prolonger leur contrat

Toutefois, le coach des Violets gardera un oeil sur le marché, jusqu’à sa fermeture, le 30 aout. « On regardera à tous les postes, en fonction de nos moyens, parce qu'on pourrait être attaqués sur nos meilleurs joueurs », a-t-il indiqué. Justement, au sujet de possibles transferts, Rhys Healey (20 buts et meilleur buteur de L2) et Branco Van den Boomen (12 buts et 21 passes décisives) sont très convoités. « À part un ou deux jeunes qui pourraient être prêtés, on ne souhaite aucun départ », a prévenu Philippe Montanier, en invitant les deux joueurs décisifs de Toulouse FC en L2, à prolonger leur contrat qui expire en juin 2023. « Je souhaite conserver les meilleurs éléments. Rhys et Branco entrent dans ce cadre. […] On souhaite prolonger nos meilleurs joueurs », a laissé entendre l'entraineur des Pitchouns.