OGC Nice Mercato : Algérie, la grande annonce de Delort

Publié par Ange A. le 09 juillet 2022 à 07:45

OGC Nice Mercato : Écarté de la sélection algérienne après son transfert au Gym, Andy Delort a tranché pour son avenir en sélection.

OGC Nice Mercato : Andy Delort a fait un choix fort pour l’Algérie

Si son départ à l’OGC Nice avait beaucoup fait parler à Montpellier, ce transfert a également eu un impact sur l’avenir en sélection d’Andy Delort. L’attaquant algérien avait décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses pour se consacrer à son nouveau club. Une décision publiquement réprouvée par Djamel Belmadi. Le sélectionneur algérien n’a pas manqué lorsqu’il était interpellé sur le sujet de glisser un tacle au nouvel avant-centre de Nice. Le technicien avait d’ailleurs décidé de ne plus faire appel au buteur du Gym suite à ce choix également fort critiqué au pays. Après près d’un an d’absence en sélection, l’attaquant de l’OGCN vient de nouveau de prendre une décision au sujet de son avenir avec les Fennecs. Cette fois, l’international algérien est disposé à revenir en équipe nationale.

Andy Delort de retour en sélection

Dans un entretien à retrouver dans l’édition de Nice Matin de ce samedi, l’attaquant de l’OGC Nice avoue avoir discuté avec Djamel Belmadi. L’occasion pour les deux hommes de faire la paix des braves. « On a discuté avec le sélectionneur. C’était nécessaire. Je suis de nouveau à sa disposition. Je saurai bientôt si je vais retrouver les autres Niçois [Atal, Boudaoui, Brahimi] », a confié le buteur niçois.

En l’absence d’Andy Delort, les Fennecs ont essuyé deux gros échecs. Vainqueurs de la CAN en 2019, les tenants du titre ont été sortis dès le premier tour lors du tournoi disputé au Cameroun cette année. Deux mois plus tard, les Algériens ont raté le ticket pour le Mondial après s’être pourtant imposés lors du match aller de qualification face aux Lions indomptables. De son côté, l’ancien Toulousain a réussi sa première saison avec le Gym, terminant cette campagne avec 18 réalisations et 4 passes décisives en 37 matchs.