ASSE Mercato : Un énorme coup dur se confirme au milieu

Publié par Ange A. le 09 juillet 2022 à 08:45

ASSE Mercato : Comme annoncé par Laurent Batlles, des joueurs souhaitent partir cet été. Un enfant du club pousserait pour un départ.

ASSE Mercato : De gros départs annoncés à Saint-Étienne

L’AS Saint-Étienne va retrouver la Ligue 2 avec un effectif fortement remanié. Le club ligérien n’a jusqu’ici recruté que trois renforts. Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost ont signé à l’ ASSE en tant que joueurs libres. Interrogé sur la suite du mercato de Saint-Étienne, Loïc Perrin a dévoilé la priorité des Verts et annoncé des départs. Le coordinateur sportif des Verts révèle d’ailleurs avoir reçu des offres. « Dans le sens des départs, on a reçu trois offres concrètes. C’est possible que certains s’en aillent prochainement. Après, notre atout, c’est qu’on n’a pas le couteau sous la gorge pour vendre », a lâché le responsable stéphanois au journal Le Progrès.

Mahdi Camara pousse pour un départ de Sainté

Dans son édition de ce samedi, le journal indique d’ailleurs qu’un chouchou des Verts serait prêt à claquer la porte. Après Arnaud Nordin parti au Montpellier Hérault, Mahdi Camara voudrait également quitter l’AS Saint-Étienne. Le site du journal local assure que le milieu a déjà fait part de ses envies à Laurent Batlles. L’entraîneur de l’ ASSE avait d’ailleurs lâché un indice à ce sujet mercredi en conférence de presse sans citer de nom. « Mahdi Camara a signifié à Laurent Batlles, qui aurait aimé le conserver, ses envies de départ. À 24 ans, le milieu de terrain de l’ASSE dispose de plusieurs touches à l’étranger », assure la source.

Encore sous contrat jusqu’en 2024, le milieu stéphanois pourrait donc quitter son club formateur cet été. Il avait un temps été propulsé capitaine par Claude Puel avant d’être dépossédé du brassard par l’intérimaire Pascal Dupraz. La valeur marchande de Camara est estimée 6 millions d’euros sur Transfermarkt.