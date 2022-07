OM Mercato : Longoria prépare une vaste opération à Marseille

Publié par Ange A. le 09 juillet 2022 à 10:15

OM Mercato : Pablo Longoria s’est déjà débarrassé de Mandanda et Radonjic. D’autres départs sont attendus à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria en mode dégraissage

Contrairement au dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille se montre moins tranchant. Jusqu’ici, l’ OM n’a signé que Samuel Gigot et Isaak Touré. Attendant plus de renforts cet été, Jorge Sampaoli a claqué la porte. S’il a trouvé un remplaçant au volcanique technicien argentin, Pablo Longoria entend suivre le même rythme pour la suite du mercato. Comme l’assure Foot Mercato, le président marseillais souhaite d’abord se débarrasser de bons nombreux d’éléments devenus indésirables pour réaliser des économies et financer le recrutement.

Dans ce sens, le club a enregistré le départ gratuit de Steve Mandanda, l’un des plus gros salaires de l’effectif. Son contrat résilié, le portier a rejoint le Stade Rennais. Plus dans les plans de Marseille, Nemanja Radonjic a été refourgué au Torino sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 2 millions d’euros. Luis Henrique serait également sur le point de quitter la Provence pour retourner au bercail.

Un gros obstacle pour Longoria cet été

Engagé dans une opération de lifting, Pablo Longoria doit se heurter à un épineux dossier. Le dirigeant espagnol doit se débarrasser de Kevin Strootman. Avec des émoluments annuels estimés à 6 millions d’euros, le milieu néerlandais dispose du plus gros salaire de l’effectif de l’Olympique de Marseille. L’international batave est pourtant un énorme flop que l’ OM cherche à évincer depuis quelques saisons.

Il vient d’enchaîner un nouveau prêt infructueux à Cagliari, relégué en Serie B. Il serait courtisé par l’Hellas Vérone. Mais l’ancien club d’Igor Tudor, le nouveau coach de Marseille, ne supporterait pas le salaire de Strootman. À défaut d’une vente du Néerlandais, le club phocéen n’exclut pas une résiliation de son contrat, quoique cela n’est pas l’option privilégiée pour ses dirigeants en quête de liquidités.