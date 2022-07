PSG Mercato : Le message retentissant de Neymar Jr à sa direction

Publié par Ange A. le 10 juillet 2022 à 05:05

PSG Mercato : Alors qu’il serait poussé vers la sortie par Luis Campos, Neymar Jr a annoncé la couleur pour la saison à venir.

PSG Mercato : Neymar Jr promet déjà du lourd à Campos

Le statut de Neymar Jr au Paris Saint-Germain a pris un coup depuis la sortie de Nasser Al-Khelaïfi dans Le Parisien. Le président du Paris Saint-Germain ne semblait pas fermer la porte à un départ du Brésilien. Le dirigeant qatari pointait du doigt le manque d’implication de l’attaquant auriverde recruté contre plus de 200 millions d’euros en 2017. Avec l’arrivée de Luis Campos, les rumeurs de départ de Neymar de Paris se sont accentuées. Le nouveau conseiller sportif du PSG ne serait contre un transfert de l’ancien blaugrana. Son nom est d’ailleurs lié à certaines grosses écuries européennes, dont la Juventus, sans qu’un intérêt ne se soit concrétisé. Au cœur de ces spéculations, le numéro 10 parisien est de nouveau sorti du silence.

Neymar confirme une tendance pour son avenir

L’ailier brésilien entend déjouer les pronostics cette saison. Neymar Jr promet de réaliser une saison fracassante. « Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups-francs, les têtes… Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances ! », a promis le compère d’attaque de Mbappé et Messi dans un direct sur Facebook. La dernière saison du Brésilien est loin d’être mémorable. Il a inscrit 13 buts et délivré 8 passes décisives en 28 apparitions. Une nouvelle blessure a éloigné le joueur de 30 ans des terrains durant cette campagne fort décevante pour le PSG.

Malgré sa baisse régime, le contrat du Brésilien a été renouvelé automatiquement depuis le 1er juillet. L’ailier auriverde est désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027. Reste maintenant à convaincre Luis Campos et ses autres détracteurs de ce retour en forme annoncé. Au cœur des rumeurs de départ, ses proches avaient annoncé qu’il allait réaliser l’une des meilleurs saisons de sa carrière avec le PSG cette année.