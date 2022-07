PSG Mercato : Poussé dehors, Neymar lâche une réponse ahurissante

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2022 à 18:11

PSG Mercato : Si son président Nasser Al-Khelaïfi semble indécis sur son avenir, Neymar compte bien rester au Paris SG et il en a donné la preuve.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi laisse planer le doute pour Neymar

À la question d’un journaliste espagnol du quotidien Marca : « Neymar fait-il partie du nouveau projet ? », Nasser Al-Khelaïfi a laissé planer le doute sur l’avenir de la star brésilienne au Paris Saint-Germain. « On ne va pas évoquer ces questions dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », a notamment déclaré le président du club de la capitale. Une sortie médiatique, qui crée la confusion sur la situation de l’attaquant de 30 ans qui est désormais lié aux Rouge et Bleu juin 2026.

D’après le journal L’Équipe, ces propos traduisent en réalité un agacement de la direction parisienne, qui ne retiendrait pas forcément Neymar en cas d'offre intéressante durant ce mercato estival, même si tous les clubs ne seront pas en mesure de s'aligner sur les prétentions salariales du joueur. L’homme qui valait 222 millions d’euros en août 2017 pourrait ainsi changer d’air cet été. Toutefois, le principal concerné semble avoir d’autres idées pour la saison prochaine.

PSG Mercato : Neymar envoie un message fort à Al-Khelaïfi

Attendu seulement la semaine prochaine dans la capitale, Neymar s’est finalement présenté au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain ce mardi matin. L’ancien milieu offensif du FC Barcelone n’a donc pas voulu attendre le 11 juillet, comme pour l’ensemble des internationaux, pour reprendre l’entraînement avec les Rouge et Bleu. Il a écourté ses vacances d’une semaine pour rentrer à Paris, où un nouvel entraîneur, Christophe Galtier, vient de succéder officiellement à Mauricio Pochettino.

Régulièrement critiqué pour son manque de professionnalisme et son manque d’investissement dans le projet parisien, Neymar prouve ainsi qu’il est décidé à faire une grande saison avec le PSG comme l’a récemment laissé entendre son entourage. Mais il n’est pas le seul international du club de la capitale à avoir effectué son retour plus tôt que prévu dans le but de se préparer à fond pour la nouvelle saison à venir.

En effet, selon des clichés partagés par le Paris SG, Marquinhos, Lionel Messi Keylor Navas et Leandro Paredes ont également fait leur retour prématurément au Camp des Loges. Ce retour anticipé du « Ney » ressemble fort à une réponse à ses dirigeants, Nasser Al-Khelaïfi en tête, qui, selon plusieurs sources concordantes, chercheraient à se débarrasser de lui au cours de ce mercato estival.