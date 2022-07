Stade Rennais Mercato : Le SRFC frappe un joli coup à l’ASSE !

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2022 à 16:50

Stade Rennais Mercato : En quête de renforts au milieu de terrain, le SRFC serait en passe de piocher au sein de l’effectif de l’AS Saint-Étienne.

Stade Rennais Mercato : Le capitaine de la réserve de l’ASSE ciblée

Alors que l'AS Saint-Étienne, reléguée en Ligue 2 cette saison, devra désormais compter sur ses plus jeunes éléments, un milieu de terrain de l'équipe réserve n'a pas trouvé d'accord avec la direction stéphanoise et s'apprête à quitter le Forez pour un club de Ligue 1. Sollicité sur ce mercato estival, le milieu de 21 ans s'est vu proposer trois offres concrètes. Un projet en National 1, un second en Ligue 2 et un dernier dans l’élite. Convoité par Châteauroux, la réflexion de Victor Petit s'est rapidement tournée vers les deux autres propositions, toutes les deux en provenance de Bretagne.

En effet, selon les informations du site spécialisé EVECT, malgré un intérêt de Guingamp, Victor Petit aurait pris la décision de rejoindre les rangs du Stade Rennais. Un accord existerait même déjà entre le milieu stéphanois avec l’équipe entraînée par Bruno Genesio, dans un projet hybride avec une passerelle entre la réserve et l'équipe professionnelle. Toujours selon la même source, Petit devrait passer sa visite médicale et signer son contrat en début de semaine prochaine. Du côté de la Bretagne, c'est son profil polyvalent qui a séduit les décideurs rennais, notamment la capacité de Petit à évoluer sur plusieurs postes (défense et milieu).

Stade Rennais Mercato : Le SRFC porte un coup dur à l’ASSE

« Nouveau départ important de la réserve stéphanoise, celui de Victor Petit. En fin de contrat, le capitaine avait temporisé pour rester à l’AS Saint-Étienne. Ce ne sera pas le cas, des clubs français le veulent, dont un jouant l’Europe. Il devrait signer dans son nouveau club très vite », explique EVECT. Vainqueur de la Coupe Gambardella et homme fort du centre de formation, la progression de Victor Petit a parfois été jugée trop lente par le board stéphanois qui n'a pas souhaité laisser un peu plus de temps au gaucher pour s'imposer.

Une situation accélérée notamment par la réduction du nombre de licences au sein du centre de formation des Verts. En effet, l'ASSE doit se restreindre à une liste de 70 licenciés pour ses équipes du centre depuis deux saisons comme le veut le nouveau règlement de la FFF (amateurs, aspirants, stagiaires). Un nombre qui peut paraître suffisant, mais qui force les clubs à se laisser moins de temps pour apprécier le niveau d'un joueur pendant sa formation.